Sumudica'ya 1 maç men cezası - Son Dakika

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu PFDK kararları açıklandı. TFF resmi internet sitesinden açıklanan kararlarda Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Konyaspor mücadelesinde rakip takım taraftarlarına karşı gösterdiği sportmenliğe aykırı hareketlerden dolayı 1 resmi müsabakadan men edildiği belirtildi. Öte yandan Trabzonsporlu futbolcu Sosa'ya cezalı olduğu Antalyaspor müsabakasında akredite olmadığı alanda bulunması sebebiyle 5 bin TL para cezası verilirken, Kasımpaşa, Göztepe, Sivasspor ve Çaykur Rizespor'un da saha olayları sebebiyle farklı miktarlarda para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:

"Kasımpaşa'nin, 08.12.2019 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu kale arkası E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kasımpaşa'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kale arkası kapalı E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen kale arkası kapalı E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Gaziantep Futbol Kulübü teknik sorumlusu Mariusi Ninel Şumudica'nın, 08.12.2019 tarihinde oynanan Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü teknik sorumlusu Mariusi Ninel Şumudica hakkında sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Çaykur Rizespor atletik performans antrenörü Mehmet Göker Özdemir'in, 09.12.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Yeni Malatyaspor Kulübünün, 07.12.2019 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor- Sivasspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney alt D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Sivasspor Kulübünün, 07.12.2019 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor- Sivasspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A, B, C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'nin, 08.12.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor -Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor sporcusu Jose Ernesto Sosa'nın, cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı 5 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Göztepe'nin, 07.12.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Göztepe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

(İHA)