Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı - Son Dakika
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Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı

20.03.2022 10:46

Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın Sumy bölgesinde 71 yetim bebek, insani koridor açılmasıyla çatışma bölgesinden kurtarıldı.

Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın Sumy bölgesinde 71 yetim bebek, insani koridor açılmasıyla çatışma bölgesinden kurtarıldı. Sumy Valisi Dmytro Zhyvytskyi, bebeklerin yaklaşık iki haftadır sığınaklarda saklandığını belirtti.

Sumy Valisi Dmytro Zhyvytskyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yaklaşık iki haftadır bu bebekleri saklıyorduk. Onları başka ülkelerden evlat edinecek kişiler neyse ki hızlıca bulundu. İnsani koridorun açılmasıyla ilk fırsatta ailelerini çeşitli nedenlerle kaybeden bu bebekleri çatışma bölgesinden uzaklaştırdık' dedi.

'BİR SÜRE ONLARA ANNE VE BABA OLDUK'

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Kalp Enstitüsü Genel Müdürü Todurov Boris Mikhailovich, kurtarılan bebeklerin görüntülerini paylaştı. Mikhailovich, sosyal medya paylaşımında, 'Ebeveynleri yok ve bir süre onların anne ve babası olduk. Devam ediyoruz. Bugün cephe hattı her birimizin önünden geçiyor. Bebekleri Sumy Yetimhanesi'nden aldık' dedi.

Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı

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Ukrayna, Çatışma, Rusya, Bebek, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı - Son Dakika
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