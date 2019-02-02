Antalya
Kadın Müzesince düzenlenen törende, Türkiye
Eğitim Gönüllüleri Vakfının kurucusu Suna Kıraç
'a, "Yılın Kadını" ödülü verildi.
Antalya Tanıtım Vakfı'ndan (ATAV) yapılan yazılı açıklamaya göre, ATAV bünyesinde kurulan Antalya Kadın Müzesi tarafından kentteki bir otelde "Prof. Dr. Jale İnan
2018 Antalya Yılın Kadını Ödül Töreni" düzenlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege
, Antalya Kadın Müzesi'nin, rol model kadınları ön plana çıkartarak, toplumda başarılı olmuş kadınlarla kenti tanıtmayı misyon edindiğini belirtti.
"Antalya'nın Güneş Saçlı Kadınları" projesi kapsamında mart ayında sergi açacaklarına değinen Ege, Antalya Arkeoloji
Müzesi'nde düzenleyecekleri sergide antik çağ kadın başlarının büstler üzerine 3D çıktısı alınarak modellemeler yapılacağını ifade etti.
Serginin Avrupa
ülkelerindeki arkeoloji müzelerinde de yer bulacağını aktaran Ege, "Kadın teması üzerinden kentimizi tanıtarak, ne denli güçlü bir tarihe sahip olduğumuzu ve kadının nasıl bir statüye sahip olduğunu dünyaya anlatacağız." ifadesini kullandı.
Programda, gazeteci ve belgesel yapımcısı Rıdvan Akar
'ın Suna Kıraç'ın yaşamını konu aldığı "Kutup Yıldızı-Sönmeyen Kılavuz" belgeseli izleyicilerle buluşturuldu.
Suna Kıraç adına ödülü, Akdeniz
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) Direktörü Oğuz Tekin
aldı.