SUNA KIRAÇ İÇİN KOÇ HOLDİNG ÖNÜNDE TÖREN-1 - Son Dakika

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Ömer HASAR/İSTANBUL, DHA İş insanı Suna Kıraç 79 yaşında hayatını kaybetti. Kıraç için bugün Koç Holding binasında tören düzenlendi. Törenin ardından Kıraç'ın naaşı, cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne götürüldü. Holding binası önünde bulunan Koç Holding bayraklarının vefat nedeniyle yarıya indirildiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:58 - Kaynak: DHA
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