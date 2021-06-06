Suna Kurtarmış Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. - Son Dakika

Suna KURTARMIŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Akgedik köyü sakinlerinden Merhum Kenan KURTARMIŞ'ın eşi Abdullah ve Nuri KURTARMIŞ'ın anneleri Suna KURTARMIŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 14: 00 de aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'^tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Abdullah KURTARMIŞ: 0532 456 64 26
06 Haziran 2021, Pazar
Kaynak: Habermetre
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