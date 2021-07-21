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Suna Pekuysal'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti - Son Dakika

Suna Pekuysal'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti

21.07.2021 18:09
Suna Pekuysal'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti, System.String[]

Asıl adı "Suna Belener" olan sanatçı, 24 Ekim 1933'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Asıl adı "Suna Belener" olan sanatçı, 24 Ekim 1933'te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Bale Bölümü'nde 1949'da öğrenim gören Pekuysal, ilk olarak İstanbul Şehir Tiyatroları'nın çocuk bölümünde Kadri Ögelman'ın "Artist Aranıyor" adlı oyununda rol aldı.

Cahide Sonku, Reşit Gürzap, Bedia Muvahhit, Vasfi Rıza Zobu, Hazım Körmükçü, Talat Artemel, Reşit Gürzap, Mahmut Moralı ve Şevkiye Mav'ın öğrencisi olan Pekuysal, 1952'de İstanbul Şehir Tiyatroları dram bölümü kadrosuna geçti.

Suna Pekuysal, 1952'de "Vahşi Kız" adlı oyundaki "hizmetçi kız" rolünde tek cümlesi olmasına rağmen izleyicinin beğenisini kazandı.

Pekuysal, 1954'te Elmer Rice'ın "Sokakta", 1956'da Henrik Ibsen'in "Peer Gynt", 1959'da Noel Coward'ın "Ne Umurum", 1961'de Flers-Caillavet'nin "Yufka Yüreklinin Biri", 1964'te Hidayet Sayın'ın "Topuzlu", 1965'te Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesi", 1968'de Shakespeare'in "Romeo ile Juliet" ve 1976'da "Kısasa Kısas" oyunlarında rol aldı.

Ünlü oyuncu bir açıklamasında oynadığı her rolü beğenmediğini belirterek, "Aslında iyi oyun çıkarabilmek için üstlendiğin kimliği sevmen, benimsemen şart. Aksi halde vasatın üzerine çıkamıyorsun. 'Kadınlar', 'Çatıdaki Çatlak', 'Haydi Öldürsene Canikom', 'Lüküs Hayat", 'Ahududu', 'Keşanlı Ali', 'Tırpan'daki rollerimi çok sevdim mesela." ifadesini kullanmıştı.

Radyo tiyatrolarında seslendirme yaptı

Oyunculuğun yanında radyo tiyatrosunda, arkası yarınlarda seslendirmeler de yapan Pekuysal, radyo temsillerine duyduğu özlemi, "Bak şunun altını çizerek söylüyorum, radyodaki o temsiller vardı ya bir ömürdü onlar benim için. Bugün çağırsalar, haydi gel Suna Pekuysal deseler, koşarım yine. Koşmak ne kelime, uçarım, uçarım." sözleriyle ifade etmişti.

Türkan Şoray'ın ilk filmlerinden, 1961 yapımı "Güzeller Resmi Geçidi"nde de seslendirme sanatçısı olarak katkıda bulundu.

Oyuncu Ergun Köknar ile 1964'te evlenen sanatçının, 1973 yılında Sait Ali adında bir oğlu oldu.

Eşiyle kurduğu Üsküdar Oyuncuları topluluğunun oyunlarında 1970-1973 yılları arasında rol alan Pekuysal, Fakir Baykurt'un uyarlaması "Tırpan"daki rolüyle 1980 Avni Dilligil ve Ulvi Uraz ödüllerine değer görüldü.

Ekrem Reşit Rey'in 1933'te kaleme aldığı, Cemal Reşit Rey'in bestelerini yaptığı, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 1984'te sahnelenen ve Haldun Dormen'in sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" operetinde uzun yıllar Zihni Göktay ile aynı sahneyi paylaşan sanatçı, bu rolüyle 1986 Sanat Kurumu ve 1987 İsmail Dümbüllü ödüllerini aldı.

Pekuysal'a, 1998 Afife Tiyatro Ödülleri- Nisa Serezli Aşkıner "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", 2000 "Belkıs Dilligil Onur Ödülü", 2001 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ve 2003 "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü" verildi.

250'den fazla oyun ve 100'e yakın filmde rol aldı

Emekli olduktan bir süre sonra Şehir Tiyatroları'nda Joseph Kesselring'in yazdığı ve Çetin İpekkaya'nın yönettiği "Ahududu" adlı oyunda konuk sanatçı olarak rol aldı.

"Yeter Anne", "Kadın Savcısı" ve "Ekmek Teknesi" adlı dizilerde de oyunculuk yapan Suna Pekuysal, 75 yıllık hayatının 50 yılında 250'den fazla oyunda ve 100'e yakın sinema filminde başrol ve yan rollerde oynadı.

Suna Pekuysal'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti

Şehir Tiyatroları, Suna Pekuysal, İstanbul, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Suna Pekuysal'ın vefatının üzerinden 13 yıl geçti - Son Dakika Magazin


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