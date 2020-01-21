Suna Türküsever Yıldızlar Halter'de Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
Son Dakika Spor Suna Türküsever Yıldızlar Halter'de Türkiye Şampiyonu - Son Dakika Spor

Suna Türküsever Yıldızlar Halter'de Türkiye Şampiyonu

6 saat önce

Kayseri'yi Halter Türkiye Şampiyonasında temsil eden Bünyan Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Suna Türküsever, Aydın'ın Didim İlçesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarı sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Suna Türküsever Yıldızlar Halter'de Türkiye Şampiyonu, System.String[]

Kayseri'yi Halter Türkiye Şampiyonasında temsil eden Bünyan Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Suna Türküsever, Aydın'ın Didim İlçesinde düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarı sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldu.


Okullar Arası Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası 10 - 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın'ın Didim ilçesinde yapıldı.


Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Bünyan Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Suna Türküsever 35kg'da Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.


Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Huriye Eren Ortaokulu öğrencilerinden Abdurrahman Gökmen 75 kg'da, Ramazan Keklik ise 80 kg'da Türkiye 4.sü oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Halter Şampiyonasından Türkiye birinciliği ve dördüncülüğü ile dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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