Suna ve İnan Kıraç Vakfı Koleksiyonları Kapsamında Müzik Projesi
1 saat önce
"Yeni Sesler" başlıklı müzik projesi kapsamında Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından ilham alan besteci ve müzisyenlerin üretimlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonundan esinlenen "Ölçülerle Denemeler" başlıklı performans, 22 Şubat'ta gerçekleşiyor.
Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından ilhamla oluşturulan "Yeni Sesler" başlıklı müzik projesi, yeni sanatçıların üretimleri ile gelişmeye devam ediyor. Müze koleksiyonlarını farklı ifade olanakları sunan mecralarla yeniden keşfetmeyi amaçlayan projede, çeşitli müzik türlerinde üretim yapan besteci, müzisyen veya sanatçılar "Oryantalist Resim", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ve "Kütahya Çini ve Seramikleri" koleksiyonlarından esinlenen üretimler gerçekleştiriyor. Projenin sıradaki sanatçı konukları Mehmet Yaranona ve Koray Erkan "Ölçülerle Denemeler" başlıklı performansta bir araya geliyor. Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyonundan esinlenerek oluşturulan müzikal bir deneyi teşkil eden ve tamamı sabit metronomda, aynı dört notaya kilitli performans, ritmik ölçü ve armonik yapı değişimleriyle müziğin iki değişkeni ritim ve ton öğelerinin ekseninde bir gezinti amaçlıyor. Performansta Mehmet Yaranona'nın gitar ve canlı ses döngülerine, Koray Erkan bas gitarla zemin belirlerken, davulda Akay Taşkıntuna onlara eşlik ediyor. "Ölçülerle Denemeler", 22 Şubat Cuma günü saat: 20.00'de, Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu sergi katında gerçekleşiyor.
KOLEKSİYONLAR YENİ ESERLERE İLHAM VERİYOR
Çeşitli müzik türlerinde üretim yapan besteci, müzisyen veya sanatçıları "Yeni Sesler" projesinde bir araya getiren Pera Müzesi, Sunave İnan Kıraç Vakfı "Oryantalist Resim Koleksiyonu", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ve "Kütahya Çini ve Seramikleri" koleksiyonlarından esinlenen üretimleri sezon boyunca sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek. Proje kapsamında bugüne dek Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz, Burak Özdemir & Musica Sequenza'yı ağırlayan projenin bir sonraki sanatçı konukları Alican Çamcı ile Meriç Artaç olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:47 Kaynak: Bültenler
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