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Sunar: '15 Temmuz Milli İrade Destanıdır' - Son Dakika

Sunar: '15 Temmuz Milli İrade Destanıdır'

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:36
Sunar: '15 Temmuz Milli İrade Destanıdır', System.String[]

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, 15 Temmuz'da kaydedilen Milli Dirilişin; Türk Milletinin ihanete, vesayete, darbeci zihniyet ve darbe zilletine karşı ortak bir duruşu, tarihte benzeri yaşanmamış milli irade hassasiyeti olduğunu belirtti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, 15 Temmuz'da kaydedilen Milli Dirilişin; Türk Milletinin ihanete, vesayete, darbeci zihniyet ve darbe zilletine karşı ortak bir duruşu, tarihte benzeri yaşanmamış milli irade hassasiyeti olduğunu belirtti.

Milli İradenin Tarihi Duruşu

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Başkan Sunar, Milli iradeyi yok etmek; kardeşlik, birlik ve beraberlik safını bozmak; Türkiye'nin çağlar üstü yürüyüşünün önünü kesmek; Büyük ve Güçlü Türkiye idealini bozmak isteyen FETÖ'cü hainlerin, 15 Temmuz'daki milli duruş, gösterilen milli irade azmiyle, tarihe geçen istiklal ve istikbal hassasiyeti ile haki yeksan edildiğini kaydetti.

Emsalsiz Kararlılık

Milli iradenin 15 Temmuz'daki tarihi duruş ve kararlılığını, "Türkiye için dönüm noktası olan 15 Temmuz; Milli iradeye set çekmek, onu susturmak isteyen FETÖ'cü hainlere karşı, Milli İradenin 'Vatan Bir Bütündür parçalanamaz' hükmünü cihana haykırdığı gün." olarak tarif eden Sunar, "Vesayet ihanetini, darbeci zilleti sahneye koymak isteyen FETÖ'cü hainlere karşı, milli irade tek yürek olmuş, destansı bir zafer elde etmiştir." dedi.

Milli İradeye Minnettarız

FETÖ'cü ihanet odağının vesayeti hakim kılmak adına yaptığı kalkışma ve girişimin, millet yolunda nefsini adayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde milli irade tarafından yok edildiğini vurgulayan Sunar, "Şehadeti en büyük şeref bilenler, 'Zulmün topu var, güllesi var, kal'ası varsa/ Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır' hakikatini ortaya koymuşlardır. 15 Temmuz ihanetini durdurmak adına canlarını feda eden 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İstiklal ve istikbalinden taviz veremeyen, 15 Temmuz Destanının Küresel tarihe bir damga halinde kaydeden milli iradeye şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

15 Temmuz Dünya Demokrasi Tarihinin Önsözüdür

15 Temmuz'da kaydedilen diriliş ve varoluş destanının Türk Milletine ait eşsiz iradeyi ifade ettiğini aktaran Sunar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkomutanlığında, tarihte emsalsiz diriliş ve direniş ortaya koymuş aziz milletimiz, "Bu kutlu coğrafyada, FETÖ'cü melunlara yer yok.' kaydını düşmüş, şeref ve haysiyet yoksunu bu hain yapıyı yerle bir etmiştir. 15 Temmuz akşamı başlayıp 16 Temmuz günü öğlene kadar süren bu şanlı direniş, Demokrasi nöbetleriyle devam ederek, Dünya Demokrasi tarihinin de önsözü olmuştur." dedi.

Şehitlere Rahmet, Milli İradeye Saygı

Mesajında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 3'üncü yılına erişildiğine işaret eden Sunar, yeni sistemin zamanında ve yerinde karar alma gibi hayati bir fonksiyon ve işlev sağladığını belirterek, "Aziz milletimizin iradesiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki maksat, Cumhur ittifakının gücüyle hasıl olmuş, dünyanın pek çok alanda yalpalandığı bir dönemde ülkemiz, dimdik ayakta kalarak, aydınlık geleceğe emin adımlarla yürüyüşünü sürdürmüştür, sürdürmektedir." vurgusunda bulundu.

Sunar, "15 Temmuz'da Millet yolunda, vatan uğrunda canlarını feda eden, Başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun yolunda giden yüce milletimize minnettarlığımızı kaydediyoruz." dedi. - ERZURUM

Sunar: '15 Temmuz Milli İrade Destanıdır'
Sunar: '15 Temmuz Milli İrade Destanıdır'

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Kaynak: İHA

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