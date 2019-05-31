Sunar'dan Kadir Gecesi mesajı
1 saat önce
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Kadir Gecesi için bir mesaj yayınladı.
Palandöken
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:13 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Muhammet Sunar
, Kadir Gecesi
için bir mesaj yayınladı. Başkan Sunar, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "On bir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarını yaşıyoruz. Bu gece 'Bin aydan daha hayırlı gece' olan Kadir gecesinin heyecanı ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Kuran
'da Kadir Gecesi, şu ayette anlatılır; "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." Kadir Gecesi, şüphesiz İslam Aleminin en mübarek gecesidir. İnsanlığa rehber olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'in niyaz olduğu gecedir. Allah'ın müjdelediği gecedir. Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin." - ERZURUM
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