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Sunar'dan Mevlid Kandili mesajı

6 saat önce

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sunar'dan Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Başkan Sunar Mevlid Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında; "Peygamber Efendimizin örnek hayatı,dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. İslam, bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir.


Bu nedenle Mevlid Kandili O'nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Her bakımdan sıkıntılar içinde kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, maddi ve manevi sıkıntılar içinde çırpınan günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir.


Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş-dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmalıyız.


Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğum; sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV)'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, aziz milletimiz ve tüm İslam alemi tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile tüm islam aleminin kandilini tebrik ediyorum." dedi. - ERZURUM

Mevlid Kandili, Muhammet Sunar, Palandöken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
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