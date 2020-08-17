Sunar Özlem'de hedef ilk 500 - Son Dakika

Sunar Özlem'de hedef ilk 500

Un ve yem sektöründe doğal, yenilikçi üretimle tanınan Sunar Özlem Gıda, 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 131'inci sıraya yükseldi.

Sunar Özlem'de hedef ilk 500, System.String[]

Un ve yem sektöründe doğal, yenilikçi üretimle tanınan Sunar Özlem Gıda, 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 131'inci sıraya yükseldi. Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, bir önceki yıla göre 103 sıra yükselen Sunar Özlem'de hedefin ilk 500'de yer almak olduğunu söyledi.

Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen ürünleri un ve yeme dönüştüren Sunar Özlem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Şirketleri' arasında 131'inci sıraya yükseldi. Sunar Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sunar Özlem, bir önceki yıla göre listedeki yerini 103 sıra yükselterek en fazla basamak çıkan şirketler arasına girdi.

Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, Sunar Özlem'de insan kaynağı, AR-GE ve markalaşmaya yapılan yatırımların sonuç verdiğini belirterek, "Sunar Özlem bölgede çalışan bağlılığı en yüksek şirketlerden birisi. Yetenek, yeterlilik, tecrübe ve aidiyet bir araya geldiği zaman müşteri memnuniyeti doğal bir sonuç oluyor. Bu da dışta markalaşmanın içte ise ürün geliştirme ve AR-GE faaliyetlerinin sürekli gelişimini sağlıyor. Bir önceki yıla göre yüzde 27 artan üretimden satışlarımız da tüm bu emeklerin Sunar uzmanlığına, doğallığına ve kalitesine güvenen tüketicimizdeki karşılığı oluyor. Sunar Özlem'i de tıpkı diğer Grup Şirketlerimizden Elita Gıda gibi Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşları arasına taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Sunar Özlem'in teknolojik üretim altyapısına ve donanımlı laboratuvara sahip olduğunu belirten Özkan, "Hatay'dan Samsun'a, Edirne'den Kars'a pazarlama ağına sahibiz. Gerek unda gerekse yemde onlarca Sunar Özlem personeli, her gün her bölgede yetiştiricilere ve tüketicilere dokunabiliyor. Sunar Şirketler Grubu Kurucu Başkanımız Nuri Çomu'nun 'Önce müşterimiz mutlu olacak', Şeref Başkanımız Hüseyin Nuri Çomu'nun 'Alın terinizle akıl terinizi birleştirin' ilkeleriyle üretmeye devam eden Sunar Özlem'in bu başarısının arkasında çalışanımızdan, müşterimize, bayimizden, nihai tüketicimize neredeyse yarım asırlık kuvvetli ve kıymetli bir değer zinciri var" diye konuştu.

Sunar Özlem hakkında

Sektöründe 40 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Sunar Özlem A.Ş, gıda ve yem sektörünün öncü kuruluşları arasında yer almaktadır. 1976 yılında kurulan Sunar Özlem tesisleri, Osmaniye'nin de ilk sanayi kuruluşlarından biridir. Üretimine un ile başlayan Sunar Özlem, ekmeklik un gurubuna ek olarak; baklavalık, yufkalık, pastalık, böreklik gibi özel amaçlı unları ve nihai tüketiciye yönelik ürünleriyle ürün gamını çeşitlendirmiştir. 1997 yılında hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sunar Yem fabrikasını da bünyesine katmıştır. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için her gelişim aşamalarına cevap verebilecek nitelikte toz ve pelet halinde doğal hayvan yemleri üreten Sunar Yem, Sunar Grup bünyesindeki diğer üretim tesislerinden sağladığı hammadde ve içerikler sayesinde yılın 12 ayı aynı kalite, içerik ve özellikte yem üretmektedir. - ADANA

Çukurova, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:48

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sunar Özlem'de hedef ilk 500 - Son Dakika Ekonomi
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