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Sunar Özlem'de yükseliş sürüyor - Son Dakika

Sunar Özlem'de yükseliş sürüyor

12.07.2021 12:07
Sunar Özlem'de yükseliş sürüyor, System.String[]

Sunar Özlem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Şirketleri' arasında 57'inci sıraya yükseldi.

Sunar Özlem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Şirketleri' arasında 57'inci sıraya yükseldi. Sunar Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sunar Özlem, bir önceki yıla göre listedeki yerini 74 sıra yükselterek en fazla basamak çıkan şirketler arasına girdi.

Hüner Un'a uluslararası ödül

Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, un ve yem sektöründe yenilikçi ve doğal markalar çıkaran Sunar Özlem'de insan kaynağı, AR-GE ve teknolojiye yapılan yatırımların sonuç verdiğini belirterek, "Pandemi sürecinin zorluklarına rağmen büyümesini sürdüren Sunar Özlem, aldığı önlemlerle üretimini sürdürdü. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlayarak 'Covid19 Güvenli Üretim Belgesi' alan Sunar Özlem'i de tıpkı diğer Grup Şirketlerimizden Elita Gıda gibi Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşları arasına taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Şirketin birçok alanda başarılı bir yılı geride bıraktığını belirten Özkan, Sunar Özlem'in markası 'Hüner Un'a dünyaca ünlü Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından "Lezzet Ödülü' verilmesinin de ülke adına gurur verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinde

Sunar Özlem'in teknolojik üretim altyapısına ve donanımlı laboratuvara sahip olduğunu belirten Özkan, "Türkiye'nin her bölgesinde pazarlama ağına sahibiz. Gerek unda gerekse yemde Sunar Özlem personelleri, her gün her bölgede yetiştiricilere ve tüketicilere dokunabiliyor. Kurucumuz merhum Hacı Nuri Çomu'nun sanayi üretimine adım attığı Sunar Özlem, Şeref Başkanımız Hüseyin Nuri Çomu'nun ortaya koyduğu vizyoner hamlelerle büyümesini sürdürüyor. Sunar Özlem'in bu başarısının arkasında çalışanımızdan, müşterimize, bayimizden, nihai tüketicimize neredeyse yarım asırlık kuvvetli ve kıymetli bir değer zinciri var" diye konuştu.

Sunar Özlem hakkında

Sektöründe yarım asra yaklaşan tecrübeye sahip olan Sunar Özlem A.Ş, gıda ve yem sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alıyor. 1976 yılında merhum Hacı Nuri Çomu tarafından kurulan Sunar Özlem, Osmaniye'nin de ilk sanayi kuruluşlarından biri. Üretimine un ile başlayan Sunar Özlem, ekmeklik un gurubuna ek olarak; baklavalık, yufkalık, pastalık, böreklik gibi özel amaçlı unları ve nihai tüketiciye yönelik ürünleriyle ürün gamını çeşitlendirdi. 1997 yılında hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sunar Yem fabrikasını da bünyesine kattı. Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar için her gelişim aşamalarına cevap verebilecek nitelikte toz ve pelet halinde doğal hayvan yemleri üreten Sunar Yem, Sunar Şirketler Grubu bünyesindeki diğer üretim tesislerinden sağladığı hammadde ve içerikler sayesinde yılın 12 ayı aynı kalite, içerik ve özellikte yem üretiyor. - ADANA

Sunar Özlem'de yükseliş sürüyor
Sunar Özlem'de yükseliş sürüyor

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Pandemi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sunar Özlem'de yükseliş sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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