Son Dakika Haberleri: Sunar: "Palandöken İçin İnsan Odaklı Vizyon Projelerimiz Var"

Sunar: "Palandöken İçin İnsan Odaklı Vizyon Projelerimiz Var"

58 dakika önce

AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Sunar, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sunar:
AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Sunar, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede yoğun ve hummalı bir çalışma dönemi sergileyen Başkan Adayı Sunar, esnaf gezileri, ev toplantıları, sivil inisiyatif kuruluşlarına yönelik ziyaretler yapıyor.

Başkan Adayı Sunar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve aynı zamanda AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile birlikte ilçede esnafı gezdi, semt sakinleriyle hasbihal etti. Parlamenter Aydemir ve Başkan Adayı Sunar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Seçmenleri arasında yer alan gençlerle de Genç Kürsü programlarında buluşan Başkan Adayı Av. Sunar, seçim çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Cumhur ittifakımızın kıymetli mensuplarıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçe ve il ana kademeleriyle, ilçe kadın kolları ve ilçe gençlik kollarıyla esnaf, ev, köy ve STK ziyaretlerimiz hiç durmadan aralıksız bir şekilde devam ediyor" dedi.

"Çalmadığımız kapı, ulaşmadığımız gönül kalmayacak" diyen Başkan Adayı Sunar, şunları kaydetti:

"Palandöken ilçesi Palandöken Dağı ile müsemma, Palandöken ise ülkemizin ulusal hatta uluslararası markalarından birisidir. İşte bizim de vizyonumuz bu markanın en önemli paydaşlarından birisi olmaktır. İlçemizin problemlerine bu vizyonla çözüm arama gayretindeyiz. Palandöken ilçemiz için çok önemli projelerimiz var; bu ilçeyi Palandöken kimliği etrafında tanımlayacak fiziki ve sosyal projelerimiz var. Rabbim nasip ederse önümüzdeki süreçte bunları hep beraber hayata geçireceğiz."

"Palandöken'i tüm yönleriyle tahlil ettik"

AK Parti Palandöken Belediye Başkan Adayı Av. Muhammet Sunar, "İnsan odaklı, insanı merkeze alan bir anlayış içerisinde vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Başkan Adayı Sunar, şöyle devam etti:

"İlçemizi tüm yönleriyle etüt ederek, tabiri yerindeyse Palandöken'in röntgenini çekiyoruz. Elde edilen veriler ışığında ilçemiz için ihtiyaç duyulan ve vatandaşlarımızın arz ve talepleri için oluşturulan projelerimizi uygulamaya koyacağız. İlçemizde semt pazarları ıslah edilecek. Burada pazarcı esnafının atıklarının çevreye dağılması önlenecek, pazar alanlarının güvenliği ve konforu sağlanacak. Palandöken'de organik pazarlar kuracağız. İlçemizdeki ulaşım aks ve ağlarını yeniden düzenleyeceğiz. Trafik akışını modern standartlara kavuşturacağız. Yeşil alan ve parkların sayısı artırılacak. İlçemizdeki tüm parkların güvenli parklar olması için kameralarla takibi sağlanacak, büyük park alanlarında güvenlik görevlileri bulundurulacak. İlçemizdeki ekonomik hayatı canlandırmak için önemli düzenleme ve hamle niteliğinde projelerimiz olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarla entegre olarak vatandaşlarımızın huzur, güven ve refahı için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim hayallerimiz, hedeflerimiz Palandöken Dağı kadar büyük." - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:52 Kaynak: İHA

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