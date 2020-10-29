Sunay Akın, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Sunay Akın, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya geldi

29.10.2020 22:01

Sunay Akın, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya geldi Beylikdüzü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şair ve yazar Sunay Akın'ın katılımıyla 'Bir Cumhuriyet Hikayesi' söyleşisi düzenledi.

Sunay Akın, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şair ve yazar Sunay Akın'ın katılımıyla 'Bir Cumhuriyet Hikayesi' söyleşisi düzenledi.

Beylikdüzü Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şair ve yazar Sunay Akın'ın konuşmacı olarak katıldığı, 'Bir Cumhuriyet Hikayesi' söyleşisi düzenledi. Beylikdüzü Atatürk Kültü rve Sanat Merkezinde, korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşi programında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşiyi kapalı alanda izlemek isteyen vatandaşlar için salon dışındaki başka mekanlara sandalyelere yerleştirildi.

"Biz cumhuriyetimize kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız"

Gösteriye ilişkin açıklamalarda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık: "Bizim için en özel günlerden bir tanesi, 29 Ekim Cumhuriyetin 97. Yılını hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Tabi pandemi şartlarında kutluyoruz. Belki kucaklaşamıyoruz ama kalplerimiz birbirine dokunuyor. Türkiye Cumhuriyetinin en özel gününün geçiriyoruz. İnsanlar Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatacaklarının aslında sınavını verdiler. 97 yıldır dimdik ayakta duran bir cumhuriyetten bahsediyoruz. İnşallah 2. yüzyılında da çok emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyetini birçok ülkenin daha ötesine taşıyacağız. Demokrasinin içselleştirdiği ve orta gelir tuzağından kurtulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti hayal ediyoruz. Vatandaşlarımız Cumhuriyeti sahipleniyorlar. Bugün de burada Cumhuriyet tarihimizi kelimelerin üstadı Sunay Akın'dan dinleyeceğiz. Bir cumhuriyet masalı anlatacak bize ama bu bitmeyen bir masal. Dünya var olduğu sürece devam edecek bir masalı anlatacak. Bizde 2. yüzyılına Türkiye Cumhuriyetini hazırlamanın sorumluluğunu taşıyoruz. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Zor zamanlardan geçiyoruz ama bur zor zamanların üstesinden gelecek iradeye sahibiz. 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demiş ulu önder. Biz cumhuriyetimize kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Sunay Akın, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Sunay Akın, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Sunay Akın, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya geldi
Sunay Akın, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhuriyet, Beylikdüzü, Sunay Akın, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sunay Akın, Beylikdüzü'nde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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