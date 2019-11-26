Sunay Akın yarın sanatseverlerle buluşacak
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Ünlü yazar ve şair Sunay Akın, 'Sunay Akın ile Görçek' ile 27 Kasım Çarşamba günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:43 Kaynak: DHA
Ünlü yazar ve şair Sunay Akın, 'Sunay Akın ile Görçek' ile 27 Kasım Çarşamba günü saat 20.30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Sunay Akın'ın sahne alacağı gösteriyle ilgili şu açıklama yapıldı:
"Bakmak ile görmek' arasındaki duvarı yıkan gösterileriyle seyirciyi düşünmeye ve anlamaya sevk eden Sunay Akın, iki saate iki bin kitabın ışığının sığdığı gösterisi 'Sunay Akın ile Görçek'te yaratıcı düşüncenin, yeniliğin önündeki engelleri kaldırıyor ve gerçeğin hayallerin ayak izlerini takip ettiği serüvene seyirciyi dahil ediyor."
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