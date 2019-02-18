Son Dakika Haberleri: Sundance Ödüllü "Honeyland" Üsküp'te Festivalde Gösterilecek

Sundance Ödüllü "Honeyland" Üsküp'te Festivalde Gösterilecek

45 dakika önce

Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nden 3 ödülle dönen "Honeyland" belgeseli, ağustosta Üsküp'te sinemaseverlerle buluşacak.

Sundance Ödüllü
Dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nden 3 ödülle dönen "Honeyland" belgeseli, ağustosta Üsküp'te sinemaseverlerle buluşacak.

"Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali"nde gösterilecek filmin yönetmeni ve senaristi ile yapımcıları, Üsküp'te düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Honeyland'in senaryosuna imza atan ve kurgusunu yapan Atanas Georgiev yaptığı açıklamada, filme güvendiklerini belirterek, Sundance Film Festivali'nden aldıkları ödülün ise kendileri için sürpriz olduğunu aktardı.

İsviçre'nin Üsküp Büyükelçi Yardımcısı Stephane Tomagian ise, İsviçre'nin filme verdiği desteğe değinerek, çevre kirliliğine yönelik farkındalığı arttırdığı için, yapıma katkı sağlamaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Film "10. Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali"nde gösterilecek

Belgesel, Avrupa'da yabani arı yetiştiriciliğiyle uğraşan son kadın olan 50 yaşındaki "Hatice" (Atidze) karakteri üzerinden çevre ve doğal kaynakların kullanımını ele alıyor. Yapım, doğanın döngüsüne katkı için arı yetiştiriciliğinin önemine dikkati çekiyor.

İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile Makedonya Film Ajansı desteğiyle, çevre koruma programı doğrultusunda çekilen belgeselde, Hatice Muratova, Nazife Muratova, Hüseyin Sam, Lütviye Sam ve Mustafa Sam yer aldı.

12-13 Mart'ta Üsküp'te basın gösterimi yapılacak olan "Honeyland", 21-28 Ağustos'ta gerçekleşecek "10. Makedox Yaratıcı Belgesel Film Festivali"nde izleyiciyle buluşacak.

Kuzey Makedonya yapımı film, ABD'nin Utah eyaletinde 3 Şubat'ta düzenlenen Sundance Film Festivali'nde, Uluslararası Belgesel Sinema kategorisinde, "Değişim için Etki Jüri Özel Ödülü"nü alırken, filmin yönetmenleri Ljubomir Stefanov ile Tamara Kotevska "Büyük Jüri Ödülü", kamera ekibinden Femi Daut ile Samir Luma ise "Sinematografi Jüri Özel Ödülü" kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:53 Kaynak: AA

Film Festivali, Üsküp, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Erdoğan'a Film Sektörü Temsilcilerinden Sert Tepki Tepkilerden Sonra BKM'den İlk Netflix Açıklaması: Türk Sinemasını Daha İyi Yerlere Taşıyacak

Netflix, Recep İvedik İçin Servet Teklif Etti! Adnan Oktar, Cezaevinde de Rahat Durmadı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 23:38:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sundance Ödüllü "Honeyland" Üsküp'te Festivalde Gösterilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]