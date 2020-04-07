Son Dakika › Spor › Sunderland oyuncularını ücretsiz izne gönderdi - Son Dakika Spor
Sunderland oyuncularını ücretsiz izne gönderdi
6 saat önce
İngiltere 3. Futbol Ligi (League One) ekiplerinden Sunderland, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bütün oyuncularını ücretsiz izne çıkardı.
İngiltere 3. Futbol Ligi (League One) ekiplerinden Sunderland, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bütün oyuncularını ücretsiz izne çıkardı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "A takım oyuncuları, sözleşmeli akademi oyuncuları ve çalışanlarımızın çoğu koronavirüsün etkileri nedeniyle ücretsiz izne çıkarılmıştır." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, birkaç çalışanın ve teknik direktör Phil Parkinson'un işlerine evinden devam edeceği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:48 Kaynak: AA
Son Dakika Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı