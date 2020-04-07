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Sunderland oyuncularını ücretsiz izne gönderdi
6 saat önce
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "A takım oyuncuları, sözleşmeli akademi oyuncuları ve çalışanlarımızın çoğu koronavirüsün etkileri nedeniyle ücretsiz izne çıkarılmıştır.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "A takım oyuncuları, sözleşmeli akademi oyuncuları ve çalışanlarımızın çoğu koronavirüsün etkileri nedeniyle ücretsiz izne çıkarılmıştır." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, birkaç çalışanın ve teknik direktör Phil Parkinson'un işlerine evinden devam edeceği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:14
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