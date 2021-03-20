Sündiken dağlarındaki karaçam ormanlarına tohum takviyesi - Son Dakika

Sündiken dağlarındaki karaçam ormanlarına tohum takviyesi
20.03.2021 10:53
Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğünce, Beşpınar Orman İşletme Şefliği 2020 yılı Tabi Tensil (Doğal Gençleştirme) programı kapsamında ilçede tohum takviyesi yapıldı.
Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğünce, Beşpınar Orman İşletme Şefliği 2020 yılı Tabi Tensil (Doğal Gençleştirme) programı kapsamında ilçede tohum takviyesi yapıldı.
İlçenin Sorkun Mahallesi hudutlarında bulunan 219 numaralı bölmede 16,8 Hektar ( 168 dekar) alanda tohum ağaçlarından faydalanarak gençliğe destek olmak ve başarı yüzdesini arttırmak amacıyla Karaçam tohumu takviyesi yapıldı. Yapılan çalışmanın amacı tamamen doğayı taklit ederek vejetasyon dönemi başlamadan tohumu toprakla buluşturarak genç ve bakımlı ormanlar kurmak olduğunu belirtildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Masumlar Apartmanı'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Doktora giden Han, her şeyi anlatıyor Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 4 yaşındaki çocuğun bağırsağından 19 tane mıknatıs çıktı İç çamaşırına sakladığı telefonun sesini açık unutunca, sınavda yakayı ele verdi Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken paylaşım Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Bakan Selçuk'tan peş peşe üç paylaşım geldi Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bir dönem milletvekilliği yaptığı ortaya çıktı Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi