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Sundurma çökünce evde mahsur kalan anne ve kızını komandolar kurtardı - Son Dakika

Sundurma çökünce evde mahsur kalan anne ve kızını komandolar kurtardı

03.02.2022 15:27
Sundurma çökünce evde mahsur kalan anne ve kızını komandolar kurtardı

ELAZIĞ'da üzerinde biriken kar nedeniyle sundurmanın çökmesi sonucu evlerinde kızı ile mahsur kalan Elif Edibe Yıldırım'ı (88) jandarma kurtardı.

ELAZIĞ'da üzerinde biriken kar nedeniyle sundurmanın çökmesi sonucu evlerinde kızı ile mahsur kalan Elif Edibe Yıldırım'ı (88) jandarma kurtardı. Evin önünde biriken karları temizleyen komandolar, çöken sundurmayı da tamir etti.

Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde Elif Edibe Yıldırım ile kızının yaşadığı evin ön kapısındaki sundurma, üzerine biriken kar nedeniyle çöktü. Evde mahsur kalan anne ve kızı için köylüler, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, evin önünde biriken karları kürekler ile temizleyip, anne ve kızını çıkardı. Komandolar, çöken sundurmayı da tamir etti. Elif Edibe Yıldırım, askerlere teşekkür etti.


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Jandarma, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sundurma çökünce evde mahsur kalan anne ve kızını komandolar kurtardı - Son Dakika


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