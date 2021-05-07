Sündüs Katliamı'nın tek tanığı hayatını kaybetti - Son Dakika

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüs Yaylası'nda 18 Temmuz 1993 yılında PKK'lı teröristler tarafından 14'ü çocuk 24 kişinin katledildiği katliamın tek tanığı Ahmet Sevgili hayatını kaybetti.

18 Temmuz 1993 tarihinde 7 kişilik terörist grubu, yayladaki onlarca kişiyi Ahmet Sevgili'nin çadırına topladı. Sonra telsizden gelen emirle, hepsi aynı anda tetiğe bastı. Şarjörler bittikçe yenisi takıldı ve 14'ü çocuk olmak üzere 24 kişi acımasızca katledildi. Yaşları 1 ile 18 arasında değişen 14 çocuk ile 10 yetişkin hain saldırıda yaşamını yitirirken, acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kimi aklını yitirirken kimi ise bir daha kendine gelemedi. Hicret Güzel ve iki çocuğu ile birlikte katliamdan sağ kurtulan Ahmet Sevgili, 80 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Bahçesaray'da yakınları tarafından defnedilirken katliamın tek tanığı da ebedi yolculuğuna uğurlanmış oldu.

Cenazede konuşan Van Şehit Alileri Derneği Başkan Yardımcısı Sabahattin Samsa, acılarının büyük olduğunu ifade ederek, "Sündüs Katliamı'nın tek tanığını da kaybettik. Tüm şehitlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - VAN