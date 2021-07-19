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Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı - Son Dakika

Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı

19.07.2021 10:32
Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı, System.String[]

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda 28 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 24 sivilden biri olan Huri Samsa'nın oğlu Sabahattin Samsa, "3,5 saatlik patika yoldan bebeklerin kanları at sırtında süzülüyordu" dedi.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda 28 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 24 sivilden biri olan Huri Samsa'nın oğlu Sabahattin Samsa, "3,5 saatlik patika yoldan bebeklerin kanları at sırtında süzülüyordu" dedi.

Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası'nda PKK'lı teröristlerin 14'ü çocuk 10 kadın olmak üzere 24 masum canı kurşuna dizerek katletmesinin üzerinden 28 yıl geçti. Sündüs Yaylası'nda 28 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Huri Samsa'nın oğlu Sabahattin Samsa, o gün yaşananları anlattı. Samsa, "18 Temmuz 1993 yılında Van'daydım, sabah saat 07.30 sularında haberi aldım. Normalde cep telefonları yaygın değildi, ev telefonu üzerinden haberi aldım. 'Sizin vadiyi teröristler basmış, kim var kim yok herkesi şehit etmişler' dediler. Annem ve babam da vadideydi. Bir gün önceden babam ilçeye gidince annem burada kalıyor 24 şehit ile birlikte. Van'dan apar topar çıkarak geldim. Geldiğimde cenazeler çimenin üzerine taşınmıştı. O manzarayla karşılaştım, bizim için bir kıyamet olan manzara. En az mermi isabet eden benim annemdi, ona da 18 mermi isabet etmişti. 24 insanımızı 6 metrekarelik çadırın içine sıkıştıran o cani PKK, 24 insanımızı hunharca otomatik silahlarla tarayarak şehit etmişler" dedi.

"Bebeklerin kanı ilçeye kadar aktı"

O gün yaşanan vahşeti anlatmakta güçlük çektiğini ifade eden Samsa, "26 yaşındaydım, bu sıcakta burada cenazeleri bekletmemek için götürüp defin etmemiz gerekiyordu. PKK'dan intikam alınmasını da kolluk kuvvetlerimize bıraktık. Cenazeleri buradan patika yoldan at sırtında nasıl ilçeye taşıyabiliriz diye yol arayışına girdik. Etrafta biçtiğimiz otlar vardı, topladık getirdik. Burada şehit düşen anneler ve bebekleri otlar üzerinde götürdük. Bebekleri iki heybeye koyduk, kalan kısmın üzerinde ot doldurarak anneleri o atların üzerine uzattık. 3,5 saat patika yoldan ilçeye gitmeye çalıştık. Peyniri torbaya doldurduğunuzda alttan suyu dökülür ya, bebeklerin kanı da ilçeye kadar aktı. O şekilde şehitliğe yetiştirerek defnettik. Bu gözlerimle gördüğüm acıyı ölene kadar unutmayacağım. Biz bu acıyı gördük, Rabbim kimseye göstermesin. Biz ne için bugün buradayız, her Sündüs katliamının yıl dönümünde ben nerede olursam olayım, şehit aileleriyle birlikte geliyoruz. Bahçesaray'da şehitlerimizi anıyoruz. 2002 yılında AK Parti iktidara geldikten sonra PKK'nın ipi çözülmeye ve beli kırılmaya başladı. Daha önce biz buralara gelemezdik. İlçede de şehit yakınları dışında kimse bize katılmıyordu, korkuyorlardı. Fakat AK Parti iktidara geldikten sonra bir dayanışma içinde bu PKK terör örgütünün üzerine gidildi ve PKK bertaraf edildi. Gittikçe inşallah kökleri kazılacak. Benim tek isteğim şudur, bu tür olayları unutmayalım ve unutturmayalım. Devletimiz güçlüdür, birliğimiz daim olacaktır. Biz asil ve geçmişine sahip çıkan bir milletiz" diye konuştu. - VAN

Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı
Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı
Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı
Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı
Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı
Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı
Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı
Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı
Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı

Şehit, Masum, Van, PKK, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sündüs şehidinin oğlu, katliamın yıl dönümünde o gün yaşananları anlattı - Son Dakika


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