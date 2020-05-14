Süne ile mücadele başladı - Son Dakika

Eskişehir'de, 2020 yılı bitki sağlığı uygulama programı gereğince hububat zararlılarının en önemlisi olan süne zararlısına karşı mücadele çalışmalarına start verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, en önemli tarım ürünlerinden biri olarak toplumun temel besin maddeleri içerisinde yer alan buğdayda yüzde 100'e kadar varan verim ve kalite kayıplarına neden olabilen süne zararlısı ile mücadele etmenin önemine vurgu yaptı. Sever, "Bu kapsamda 2020 yılı çalışmalarında önce merkez kontrol ekibince sahada karşılaşılabilecek durumun önceden tahmin edilebilmesi için ilk olarak kışlak sayımları yapılmış daha sonra havaların ısınması ile birlikte sünelerin kışlaktan inişlerinin takip edilmesi sonucu 6 Mayıs 2020 tarihi itibari ile inişlerin tamamlandığı gözlenmiştir. İlimizde 2020 yılında süne mücadelesi oluşturulan toplam 20 ekip ve 72 teknik personelimiz ile 11 ilçe ve 255 mahallede yaklaşık 1 milyon 943 bin dekar hububat ekili alanda yürütülecektir. 12 Mayısta başlayacak kıymetlendirme sürveyi çalışmaları 22 Mayısa kadar tamamlanacaktır. Çalışmalar neticesinde metrekarede süne yoğunluğu İç Anadolu Bölgesi için eşik değer olan 0,7 ve üzeri olan yerlerde bir sonraki aşama olan yumurta paraziti sürveyine çıkılacaktır. Çalışmaların zamanında tamamlanılabilmesi için ilgili kurumlardan izin alınarak hafta sonu ve sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de çalışmalara devam edilecektir" dedi.



İl Müdürü Dr. Emine Sever, ayrıca konuyla ilgili özellikle sürveyler sonucunda sünenin ekonomik olarak zarar vermeyeceği bölgeler tespit edilerek çiftçilerimizin gereksiz yere zirai ilaç kullanımının önüne geçilebileceğini böylece çevre kirliliğinin engellenerek, zaman ve paradan tasarruf edileceğini, doğal denge korunmak suretiyle süne popülasyonu doğal düşmanlar vasıtası ile de kendiliğinden kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Süne yoğunluğunun ilaçlamayı gerektirdiği yerlerde ise çiftçilerimizin yönetimli çiftçi mücadelesi şeklinde ilaçlama çalışmalarını kendilerinin yapacaklarını ifade eden İl Müdürü Sever, bu sayede süne emgi oranının düşük çıkacağını ve parasal kaybın da önüne geçilebileceğini vurguladı.



Son olarak süne mücadelesinde görev yapan tüm personele başarılar dileyen Sever, bu kapsamda 2020 yılında yapılacak çalışmaların ilimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını temenni etti. - ESKİŞEHİR