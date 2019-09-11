Süne ile mücadele buğdayda verimi artırdı

ANKARA'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin buğday ekili alanlarda yoğun olarak tespiti yapılan 'süne böceği' ile mücadelesi sonuç verdi. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Başkent'te süne ile mücadele sonucunda buğdayda ortalama yüzde 39 fazla verim aldıklarını söyledi.

Ankara'da buğday ekili alanlarda yoğun olarak tespiti yapılan 'süne böceği'ne karşı mücadele başlatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, buğday üretiminde verimi düşüren 'süne böceği'ne karşı başta Gölbaşı, Polatlı, Haymana olmak üzere çok sayıda ilçede ilaçlama çalışması yaptı. 'Süne böceği' ile mücadele olumlu sonuç verince, Başkent'te buğdayda ortalama yüzde 39 fazla verim alındı.

'1,4 MİLYON TON REKOLTE BEKLİYORUZ'

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, buğdayda hastalıklara karşı yaptıkları mücadelenin etkili olduğunu söyledi. Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşmasıyla bu yıl 2018 yılına göre üretimde artış meydana geldiğini kaydeden Korkmaz, 2018 yılı içerisinde ortalama buğdayda 236 kilo olan verim bu sene 327 kiloya çıktı. 2018 yılında buğday üretimi 1,1 milyon tonken bu sene üretim 1,4 milyon ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Buğdayın yanı sıra arpada da önemli bir artış meydana geldi. 2018 yılında ortalama 259 kiloydu verim ortalaması, bu sene 323 kiloya çıkarak ilimizdeki üretim miktarı yaklaşık 600 bin tonlardan, 700 bin tonları aştı dedi.

'SÜNE EMGİ ORANI YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLDÜ'

Korkmaz, özellikle 'süne böceği'ne karşı etkin bir çalışmanın yapıldığını kaydederek, şunları söyledi

Süne emgi oranları yüzde 1'lere düşürüldü. Sadece buğdayda süne zararlısına karşı yaptığımız mücadeleyle, yaklaşık 250 milyonluk bir milli servetin heba olması önlendi. Hasat döneminde 700 civarında biçerdöverlerde yapılan denetimlerde, denetim yapılmayan zamanlara göre yüzde 7-8'ler civarında olan dane kayıpları da önemli ölçüde düşürüldü ve yapılan etkin mücadeleyle 200 milyonluk bir kaynağın tarlada yok olması engellendi.

Müdür Korkmaz, yerinde yapılan denetimler, hastalık ve zararlılıkla yapılan mücadelenin bazı ürünlerde çiftçinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.