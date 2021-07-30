Son dakika haber! SunExpress yangın bölgesine giden ekipleri ve malzemelerini ücretsiz taşıyacak - Son Dakika

SunExpress, Türkiye'nin birçok farklı noktasında meydana gelen orman yangınları nedeniyle bu bölgelere gidecek olan AFAD, AKUT ve itfaiye uzman ekip ve personelini ücretsiz taşıma kararı aldı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, orman yangınları nedeniyle etkilenen bölgelerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasına katıldığını duyurdu.

Şirket içinde de yardım kampanyası başlatan SunExpress, battaniye, yastık, gıda, hijyen kiti, giysi, çocuk bezi, dezenfektan, mutfak malzemeleri ve mama gibi ihtiyaç duyulan pek çok malzemeyi tedarik ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyasına destek verecek.

Yaşanan orman yangınların ardından ihtiyaç sahiplerine yardım göndermek isteyen dernek ve kuruluşların yardım malzemelerini hiçbir ücret talep etmeden taşıyacak olan havayolu şirketi, yangın bölgelerinde çalışma yürüten AFAD, AKUT ve itfaiye uzman ekip ve personelini ücretsiz taşıyarak Türkiye'nin yangınla mücadele çabasına destek veriyor.

Şirket, ayrıca yangından etkilenen bölgelere uçuşu olan yolcuların biletleri için ücretsiz değişiklik ve açığa alma hakkı da sunuyor.