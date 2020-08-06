SunExpress Anadolu-Avrupa uçuş ağını genişletiyor

SunExpress, ağustos ayında Anadolu- Avrupa uçuşlarına yeni destinasyonlar ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından güncellediği uçuş planı kapsamında Anadolu'nun 10 kentini direk tarifeli seferler ile Avrupa'da 17 destinasyona bağlıyor.

Antalya ve İzmir'in dışında Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplamda 10 Anadolu şehrinden Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Danimarka, İsveç, Belçika ve İngiltere gibi pek çok ülkeye direkt uçuş düzenleyen SunExpress, Anadolu-Avrupa uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletiyor.

Bu yaz, Adana uçuşlarına Avrupa'nın Brüksel ve Hamburg şehirlerinin ardından Amsterdam'ı da ekleyen şirket, Kayseri ve Gaziantep'ten İsviçre'nin Basel kentine sefer düzenlemeye başladı.

Anadolu şehirlerinden Avrupa'da en fazla noktaya aktarmasız uçuş düzenleyen SunExpress, düzenlediği karşılıklı seferler ile Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını memleketlerine ve sevdiklerine kavuştururken seyahat yasaklarının kaldırılması ile birlikte Avrupalı ziyaretçileri de Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarına taşıyarak Türk turizmini desteklemeye devam ediyor.