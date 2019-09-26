SunExpress Antalya- Londra uçuşlarında kapasite artırdı
2 gün önce
THY ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, hem İngiltere'den Antalya'ya turizm akışının sürdürülmesini desteklemek hem de yolcular için Antalya ile Londra Luton Havalimanı arasında ek kapasite koyma kararı aldı.
THY ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, hem İngiltere'den Antalya'ya turizm akışının sürdürülmesini desteklemek hem de yolcular için Antalya ile Londra Luton Havalimanı arasında ek kapasite koyma kararı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:05
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