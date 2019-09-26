Son Dakika Haberleri: SunExpress Antalya- Londra uçuşlarında kapasite artırdı
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SunExpress Antalya- Londra uçuşlarında kapasite artırdı

2 gün önce

THY ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, hem İngiltere'den Antalya'ya turizm akışının sürdürülmesini desteklemek hem de yolcular için Antalya ile Londra Luton Havalimanı arasında ek kapasite koyma kararı aldı.

SunExpress Antalya- Londra uçuşlarında kapasite artırdı, System.String[]

THY ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, hem İngiltere'den Antalya'ya turizm akışının sürdürülmesini desteklemek hem de yolcular için Antalya ile Londra Luton Havalimanı arasında ek kapasite koyma kararı aldı.

Türk Hava Yolları, İngiltere, Antalya, Londra, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:05 
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