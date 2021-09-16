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SunExpress Ceo'su Dr. Max Kownatzki EGİAD'ı ziyaret etti - Son Dakika

SunExpress Ceo'su Dr. Max Kownatzki EGİAD'ı ziyaret etti

16.09.2021 08:36
SunExpress Ceo'su Dr. Max Kownatzki EGİAD'ı ziyaret etti, System.String[]

SunExpress Ceo'su Dr. Max Kownatzki, Deputy CEO'su Ahmet Fevzi Çalışkan, Ticaret Direktörü Peter Glade, Türkiye Satış Müdürü Ece Şenev, Ege Bölgesi Satış Müdürü Eray Mert ve beraberindeki heyet, EGİAD'ı ziyaret etti.

SunExpress Ceo'su Dr. Max Kownatzki, Deputy CEO'su Ahmet Fevzi Çalışkan, Ticaret Direktörü Peter Glade, Türkiye Satış Müdürü Ece Şenev, Ege Bölgesi Satış Müdürü Eray Mert ve beraberindeki heyet, EGİAD'ı ziyaret etti.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekilleri Cem Demirci, Dr. Fatih Mehmet Sancak ve Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda İzmir'e özel ilgisi bulunan Dr. Kownatzki'ye EGİAD faaliyet ve projeleri hakkında bilgi verildi.

Özellikle EGİAD Think Tank'e ayrı bir ilgi gösteren Sun Express yönetimi sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konularda şirket bünyelerinde bulunan uzmanlar vasıtasıyla EGİAD'a destek verebileceklerini paylaştı. İzmir'den direkt uçuş sayısının arttırılmasının her zaman stratejik hedeflerinden biri olduğundan ve bu yönde EGİAD'ın yaptığı geçmiş çalışmalardan bahseden Başkan Yelkenbiçer, Sun Express'in İzmir'i önemseyen yaklaşımı nedeniyle teşekkürlerini iletti. Başkan Yelkenbiçer ve ekibinin yeni destinasyon önerilerini dikkatle not alan Dr. Kownatzki yeni belirlenen ve önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak yurtiçi ve yurtdışı yeni destinasyonların müjdesini verdi.

Covid-19 pandemisinin tüm dünyada havacılık endüstrisine verdiği zarar ve yakın gelecekte bu yönde beklenen değişikliklerin, dijitalleşmenin iş yapış şekillerine etkisinin ve çevre korumaya dönük faaliyetlerin de ele alındığı toplantı sonunda Sun Express ekibi şirketi temsil eden maket uçakları EGİAD ekibine hediye etti. Başkan Avni Yelkenbiçer de tüm dünyada tanınan Ege Bölgesi'nin en önemli markalarından inciri hediye ederek İzmir tanıtımına verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini iletti. - İZMİR

SunExpress Ceo'su Dr. Max Kownatzki EGİAD'ı ziyaret etti
SunExpress Ceo'su Dr. Max Kownatzki EGİAD'ı ziyaret etti
SunExpress Ceo'su Dr. Max Kownatzki EGİAD'ı ziyaret etti

Fevzi Çalışkan, İzmir, Ege, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SunExpress Ceo'su Dr. Max Kownatzki EGİAD'ı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: SunExpress Ceo'su Dr. Max Kownatzki EGİAD'ı ziyaret etti - Son Dakika
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