SunExpress, deprem bölgesi kalkış ve varışlı uçuşlarını ücretsiz yaptı - Son Dakika
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SunExpress, deprem bölgesi kalkış ve varışlı uçuşlarını ücretsiz yaptı

08.02.2023 18:04
SunExpress, deprem bölgesi kalkış ve varışlı uçuşlarını ücretsiz yaptı

SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat 2023'e kadar ücretsiz gerçekleştireceğini duyurdu.

SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat 2023'e kadar ücretsiz gerçekleştireceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, deprem bölgesindeki iller için uçuşlarını ücretsiz hale getirdi.

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak amacıyla resmi kurumlarla koordineli olarak düzenlediği özel uçuşları da sürdürüyor.

Şimdiye dek 42 özel uçuş gerçekleştirerek arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye taşıyan SunExpress, bu özel uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen vatandaşların tahliyesini gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, 3 bin 500'den fazla vatandaşın bölgeden tahliyesi sağlandı.

Bilet değişikliği ve iptal hakkı genişletildi, bagaj hakkı yükseltildi

Verilen bilgiye göre, şirket, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla ücretsiz yurt içi kargo hizmeti vermeye devam ediyor.

SunExpress, 21 Şubat 2023'e kadar olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunuyor.

Bilet değişikliği işlemleri www.sunexpress.com web sitesinden veya mobil uygulamada yer alan "Rezervasyonlarım" adımından yapılabiliyor. Bilet iade işlemleri ise biletin satın alındığı satış kanalı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SunExpress ayrıca, deprem bölgesine yaptığı uçuşlardaki yolcularına bilet tarifelerinde geçerli bagaj haklarının yanı sıra ek bagaj hakkı sağlıyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı iç ve dış hat uçuşları için 21 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere bilet tarifesinde sağlanan bagaj hakkına ilaveten ek 15 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunuyor.

Kaynak: AA
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Diyarbakır, Kayseri, Mardin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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