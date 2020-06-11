SunExpress dış hat uçuşlarına başladı - Son Dakika

SunExpress dış hat uçuşlarına başladı

SunExpress, yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak dün itibarıyla kademeli olarak dış hat uçuşlarını başlattı.

SunExpress dış hat uçuşlarına başladı, System.String[]

SunExpress, yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alarak dün itibarıyla kademeli olarak dış hat uçuşlarını başlattı.


SunExpress açıklamasına göre, şirket, özel izinler çerçevesinde Ankara'dan Düsseldorf'a, Antalya'dan Hamburg'a, İzmir'den Zürih'e gerçekleştirdiği uçuşlar ile Ankara, Antalya ve İzmir'den dış hat uçuşu düzenleyen ilk hava yolu oldu.


SunExpress, Sağlık Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce getirilen sağlık önlemleri çerçevesinde dış hat uçuşlarına başladığı ilk gün İzmir'den 9, Antalya'dan 7 ve Ankara'dan 3 Avrupa şehrine karşılıklı olarak toplamda 38 uçuş gerçekleştirdi.


Ülkelerin seyahat yasaklarını kaldırmalarına bağlı olarak gelecek günlerde genişletilmiş dış hat uçuş planını açıklayacak olan şirketin mevcut dış hat uçuşları da duyuruldu.


Buna göre, SunExpress, merkezi Antalya'dan Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart ve Berlin şehirlerine her gün uçuş düzenliyor. Hava yolu ayrıca, Amsterdam'a haftada 3, Brüksel'e haftada 2 ve Paris ile Kopenhag'a ise haftada bir kez sefer sunuyor.


İzmir kalkışlı Almanya uçuşlarını ise Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart'a her gün, Berlin'e haftada 5 kez, Hamburg ve Hanover'e haftada 3 kez olarak planlayan SunExpress, diğer Avrupa kentlerinden Zürih'e haftada 4, Amsterdam'a haftada 3, Brüksel ve Viyana'ya haftada 2, Paris, Kopenhag ve Stockholm'e haftada bir kez İzmir'den uçuş gerçekleşiyor.

Uçuşlar, gelecek günlerde genişletilerek güncellenecek

Merkezleri Antalya ve İzmir'in yanı sıra Anadolu şehirlerini de Avrupa'da birçok noktaya bağlayan SunExpress, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Ordu- Giresun, Samsun ve Trabzon olmak üzere Anadolu'nun 11 şehrinden Almanya'nın Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart ve Hanover kentlerine uçuyor.

Şirket, Ankara ve Münih arasında sunacağı günlük uçuşların yanı sıra Amsterdam ve Brüksel gibi pek çok Avrupa kentine de uçuş imkanı sunuyor.

Avrupa ülkelerinde hala uygulanmakta olan ve gelecek günlerde kaldırılması beklenen seyahat kısıtlamaları çerçevesinde şu an için sadece AB vatandaşlarının yanı sıra Avrupa'da oturma izni, çalışma izni veya aile birleşmesi amacıyla D tipi pasaportu olan Türk vatandaşlarının kabul edildiği bu uçuşlar, gelecek günlerde genişletilerek güncellenecek.


SunExpress'ten Kovid-19 önlemleri


Açıklamaya göre, seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanına uçuşlarından en az 3 saat erken gelmelerini tavsiye eden SunExpress, yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri aldı.


Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren hava yolu şirketi, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. 2 saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldıran SunExpress, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyası dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan şirket, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.


İç hat uçuşlarına kabul HES kodu ile sağlanacak


Açıklamaya göre, bu önlemlere ek olarak SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcutken ve bu filtreler, yeni tip koronavirüs de (Kovid-19) dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99,9'luk bir başarıyla uçak içindeki havayı her 3 dakikada bir sürekli olarak temizliyor.


Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Hayat Eve Sığar" projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak.

Düsselldorf, Ankara, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SunExpress dış hat uçuşlarına başladı - Son Dakika

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