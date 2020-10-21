SunExpress, YSS sahibi ikinci hava yolu şirketi

TÜRK Hava Yolları'ndan sonra Türkiye'de Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'na (YSS) sahip ikinci hava yolu şirketi, SunExpress oldu.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2018 yılının son çeyreğinde projelendirdiği, şirket içindeki birçok departmanın katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen çalışmaları sonucu eylül ayında tüm denetim ve gereklilikleri yerine getirerek, YSS'yi aldı. Hava yolu şirketi, Türk havacılık sektöründe Türk Hava Yolları'ndan sonra YSS belgesine sahip ikinci şirket olurken, Antalya'da ise lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarla birlikte bu belge ile sertifikalandırılan 4 firmadan biri oldu. 2020 yılı itibarıyla Türkiye'de şu ana kadar bu belgeyi alan 520 şirket bulunuyor.

YSS NEDİR?İngilizce adı 'Authorized Economic Operator' (AEO) olan 'yetkilendirilmiş yükümlü', gümrük yükümlülüklerini gerektiği gibi uygulayan, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarını karşılayan, oto kontrolünü gerçekleştirebilen güvenilir şirketlere sağlanan ve uluslararası geçerliliği olan bir statü. Bu statüye sahip şirketlere gümrük uygulamalarında bazı kolaylık ve imtiyazlar sağlanır. Yetkilendirilmiş yükümlü kavramı geleceğin uluslararası dış ticaret yapısının ana unsurlarından birini oluşturuyor.

YSS'ye sahip olan şirketler, ithalat ve ihracat süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu, operasyonel kabiliyetlere olumlu katkı, uluslararası pazarlarda rekabet gücü, marka değeri ve güvenilirliğinin artması gibi avantajlara ek olarak, karşılıklı tanıma anlaşması olan ülkelerde de statü ayrıcalıklarından da yararlanma imkanına sahip oluyor. Günümüzde YSS almaya hak kazanmış Avrupa Birliği'nde 19 bin 1, ABD'de 11 bin 605 firma bulunuyor.