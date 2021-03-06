Sunexpress Hava Yolları uçuş seferlerini öne çekti
06.03.2021 01:23
Zonguldak Havalimanı'ndan bu yaz uçuşlara başlayacağını açıklayan Sunexpress Hava Yolları ilk seferlerini öne çekti.
Zonguldak Havalimanı'ndan bu yaz uçuşlara başlayacağını açıklayan Sunexpress Hava Yolları ilk seferlerini öne çekti.
Zonguldak Havalimanı pistinin uzatma ve genişletme işlemleri bittikten sonra Sunexpress Hava Yolları Almanya-Zonguldak seferlerine başlayacağını açıkladı. 18 Mayıs'ta Düsseldorf - Zonguldak seferlerine başlayacağını duyuran Sunexpress Hava Yolları, bu tarihi öne çekerek ilk uçuş seferini 28 Mart'ta başlayacağını duyurdu.
İlk uçuş seferini Düsseldorf'dan Zonguldak'a kalkış 07.30, Zonguldak'dan Düsseldorf'a kalkış ise 17.30 olarak belirtildi. - ZONGULDAK
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