SunExpress için 2019 rekor yılı oldu

SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, 2019'un kendi hava yolu şirketleri için rekor yılı olduğunu belirterek, "SunExpress özellikle son beş yılda önemli gelişmeler kaydetti. 6 milyon olan yolcu sayısını bu yıl 10 milyona çıkardı. Bu tüm yılların rekorudur. Uçak sayısını da 45'ten bu yıl 84'e yükseltti." dedi.

SunExpress'in 30. yıl kutlaması için Antalya'ya gelen Bischof, AA muhabirine, SunExpress'in bir uçak ve 57 çalışanla başladığı havacılık serüvenine, bugün filosunda 84 uçak ve 35 milletten 4 bin 200'den fazla çalışanıyla devam ettiğini söyledi.

Bischof, tek bir uçakla 1990'da Frankfurt-Antalya uçuşuyla başlayan ve o yıl Almanya'dan Antalya'ya 100 bin yolcu taşıyan SunExpress'in, 2019'u Antalya'da işlettiği 25 uçak ve 44 destinasyonla 4,5 milyon yolcuyla kapatmayı hedeflediğini dile getirdi.

"2019 ciro, uçak ve yolcu sayısı bakımından rekor yılı"

Bischof, hava yolu şirketi olarak sürekli büyüdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"SunExpress özellikle son beş yılda önemli gelişmeler kaydetti, 6 milyon olan yolcu sayısını bu yıl 10 milyona çıkardı. Bu tüm yılların rekorudur. Uçak sayısını da 45'ten bu yıl 84'e yükseltti. Bu önemli bir başarı hikayesi. Sektörden çekilen diğer firmalara ve yaşanan krizlere rağmen SunExpress sağlam duruşunu sektörde sürdürmeye devam ediyor. SunExpress için 2019 rekorlar yılı oldu. Kapasitemiz son üç yıldır artmış durumda. 2019 hem ciro hem uçak hem de yolcu sayısı bakımındam bizim için rekor kırdığımız bir yıl oldu. Biz bu yolcuları sadece güneye ve Ege'ye değil, aynı zamanda Anadolu'ya da taşıyoruz. Taşıdığımız yolcu bakımından da rekor kırdığımız bir yıl."

Antalya için de önemli hedeflerinin olduğuna değinen Bischof, SunExpress'in 2020'de de büyümeye devam edeceğini söyledi.

Sadece Antalya ve İzmir'e değil, aynı zamanda Dalaman ve Bodrum'a da yolcu taşımaya devam edeceklerini vurgulayan Bischof, "Rezervasyonlar iyi gidiyor, artmaya devam ediyor. Sadece Avrupa'dan gelen yolcular ve ziyaretçiler değil, aynı zamanda Orta Doğu'dan gelen ziyaretçilere de ağırlık vereceğiz. O yüzden 2020 bir başka rekor kırılan yıl olacak." diye konuştu.

Antalya'ya 30 milyon avroluk yatırım

Yolcu sayısı hesaplarını koltuk bazında yaptıklarına işaret eden Bischof, Antalya'da 2020'deki koltuk arzı hedeflerinin 5 milyon olduğunu bildirdi.

Bischof, 2020'nin başka yenilikler yılı olacağını vurgulayarak, "Antalya'nın ilk uçak bakım ve onarım merkezini kuruyoruz. Teknik bir hangar, 5 uçaklık kapasiteye sahip. Hangar sayesinde bölgede yeni bir istihdam yaratılacak. Tesis için başlangıç yatırımımız 30 milyon avronun üstünde. En kısa sürede onayların alınmasını bekliyoruz. Bunun için hem ulusal hem de uluslararası kurumların onayını bekleyeceğiz. Hizmet yılı olarak 2022'yi öngörüyoruz." ifadelerini kulandı.