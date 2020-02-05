SunExpress ile Antalya-Paris uçuşları başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SunExpress ile Antalya-Paris uçuşları başladı - Son Dakika Ekonomi

SunExpress ile Antalya-Paris uçuşları başladı

6 saat önce

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2020 kış sezonunda Antalya-Avrupa uçuşlarına Fransa'nın başkenti Paris'i ekledi.

SunExpress ile Antalya-Paris uçuşları başladı, System.String[]

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2020 kış sezonunda Antalya- Avrupa uçuşlarına Fransa'nın başkenti Paris'i ekledi.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, kış tarifesi kapsamında Antalya'dan Anadolu ve Avrupa şehirlerine frekans artışı da sunan havayolu şirketi, havacılık ve turizmde 30. yılında Antalya'nın ana taşıyıcısı olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Antalya'yı hem iç hem dış hatlarda direkt tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan SunExpress, 2020 kış tarifesi kapsamında iç hatlarda Antalya'dan İzmir'e uçuş sayısını günde dörde, Adana'ya ikiye, Trabzon ve Samsun'a ise haftada üçe çıkardı. Ayrıca Diyarbakır ve Van'a günlük uçuşlarını sürdüren havayolu, haftanın 6 günü de Gaziantep'e sefer düzenliyor.

Dış hatlarda ise Antalya'dan Düsseldorf, Frankfurt ve Münih'e günlük uçuşlarını arttıran SunExpress, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya uçuş sayısını haftada 6 sefere kadar çıkarıyor. Antalya kalkışlı Basel ve Zürih destinasyonlarına hafta sonu uçuşları sunan SunExpress, bu kış Antalya uçuşlarına Paris'i de ekledi. Ayrıca havayolu, şubattan itibaren haftada 2 kez Kopenhag'a ve Brüksel'e, marttan itibaren ise Stockholm'e haftada bir kez sefer sunacak.


Ocak ayında Polonya'nın Gdansk şehrine yeniden uçmaya başlayan SunExpress, bu kış ilk kez Legoland'e ev sahipliği yaparak Billund'u da Antalya kalkışlı uçuşlarına ekliyor. SunExpress ile Billund uçuşları 9 Şubat itibarıyla her pazar gerçekleşecek.

Antalya, Fransa, Avrupa, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

A Milli Takım'a yeni sponsor
Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:38:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SunExpress ile Antalya-Paris uçuşları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]