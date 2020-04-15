SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı - Son Dakika

SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı

6 saat önce

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in yeni CEO'su Dr. Max Kownatzki, bugün yeni görevine başladı.

SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı, System.String[]

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in yeni CEO'su Dr. Max Kownatzki, bugün yeni görevine başladı.

SunExpress'te CEO olarak göreve başlayan Dr. Max Kownatzki, Almanya ile Türkiye arasındaki turizm ve etnik trafikte güçlü bir konuma sahip havayollarından SunExpress'in yönetiminden sorumlu olacak. "Yüksek motivasyonlu ve kendini işine adamış bu özel ekibin ve SunExpress'in bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" diyen Kownatzki, "Pandeminin yol açtığı zorlu koşullara rağmen SunExpress'i başarı yolculuğunda daha ileri taşıyacak ve tatil havayolu pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu hep birlikte güçlendireceğiz. Yaklaşık 5 bine yakın çalışanı ve 30 yıllık havacılık tecrübesiyle pazarda güçlü bir konuma sahip SunExpress'in bu krizin de üstesinden geleceğine ve başarılarla dolu serüvenini birlikte sürdüreceğimize inancım sonsuz" dedi.

Kownatzki, "Salgının en başından beri SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlığı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm önlemleri almış, ulusal ve uluslararası otoritelerce alınan tüm kararları hızla uygulamıştır. SunExpress, şu an hala kurtarma uçuşları ile mağdur olan misafirleri evlerine ulaştırmaya devam etmektedir. 30 yıldır Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress, yine yolcularını hayallerinin tatiline ulaştırmaya ve sevdiklerine kavuşturmaya devam edecek. Türk turizmine ve ekonomisine olan katkısını artırarak sürdürecek" diye konuştu. Covid-19 krizinin havacılık sektörüne etkileri ile ilgili olarak da "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, bireysel ve kamusal tedbirlerle birlikte günlük yaşantılarımızı da değiştirmemize neden oldu. Bunun toplum üzerinde yarattığı etkilerin yanı sıra ekonomi üzerinde de etkisi kaçınılmaz oldu. Bu durumdan en çok etkilenen alanların başında havacılık sektörü geliyor. Ama biz, havacılık endüstrisinin bu krizi atlatacağına ve hatta bu krizden daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz" dedi.

DR. MAX KOWNATZKİ KİMDİR?

Max Kownatzki (47), kariyerine 2002 yılında New York ve Münih merkezli strateji danışmanlığı firması Oliver Wyman'da başladı. 2013 yılına kadar, kıdemli ortak olarak havayolu sektöründen müşterilere stratejik birleşmeler ve ticari operasyonlar konularında danışmanlık verdi. 2013 yılında Qantas'ın yan kuruluşu olan Avustralya Jetstar Group'a Strateji sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. İki yıl sonra 2015 yılında Lufthansa'da Eurowings Avrupa Ticaret Müdürü olarak göreve başladı ve daha sonra Wings Project kapsamında şirketin kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük etti. Ardından Eurowings'te İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Lufthansa Grubu'ndaki son 3 yılında, Hub Havayolları Lufthansa, Brüksel, Swiss ve Avusturya Havayolları ağ planlaması ve stratejik birleşmelerinden sorumlu oldu. Max Kownatzki, İsviçre St. Gallen Üniversitesi iş yönetimi bölümünden mezun olmuş ardından doktorasını tamamlamıştır. Alman vatandaşlığının yanı sıra Amerikan vatandaşlığı da bulunmaktadır. Ticari pilotluk lisansına sahip olan Kownatzki, evli ve iki çocuk babası.


CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:58 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Esenyurt'ta kafası, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum         
16:30
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi         
15:20
İranlı komutan, İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı         
15:17
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu         
15:08
Çoban ressam, yanmış odun parçaları ile taşları sanat eserine dönüştürüyor! Çoban ressam, yanmış odun parçaları ile taşları sanat eserine dönüştürüyor!         
15:07
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti         
15:05
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı         
14:59
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak         
14:54
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek         
14:45
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı         
14:35
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti         
14:31
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi         
14:16
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi         
14:13
Profesörün Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı         
14:07
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı         
14:07
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak         
14:05
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:04
Esenyurt'ta kafası, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu Esenyurt'ta kafası, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu         
13:57
Balkonundan Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu         
13:54
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı         
13:49
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 16:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]