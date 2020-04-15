SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Max Kownatzki, bugün itibarıyla görevine başladı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Kownatzki, Almanya ile Türkiye arasındaki turizm ve etnik trafikte güçlü bir konuma sahip ve Avrupa'nın popüler tatil havayollarından SunExpress'in yönetiminden sorumlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kownatzki, yüksek motivasyonlu ve kendini işine adamış özel ekibin ve SunExpress'in bir parçası olmaktan dolayı memnuniyetini belirterek, "Pandeminin yol açtığı zorlu koşullara rağmen SunExpress'i başarı yolculuğunda daha ileri taşıyacak ve tatil havayolu pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu hep birlikte güçlendireceğiz. Yaklaşık 5 bine yakın çalışanı ve 30 yıllık havacılık tecrübesiyle pazarda güçlü bir konuma sahip SunExpress'in bu krizin de üstesinden geleceğine ve başarılarla dolu serüvenini birlikte sürdüreceğimize inancım sonsuz." ifadelerini kullandı.

Kownatzki, şunları kaydetti:

"Salgının en başından beri SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlığı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm önlemleri almış; ulusal ve ululararası otoritelerce alınan tüm kararları hızla uygulamıştır. SunExpress, şu an hala kurtarma uçuşları ile mağdur olan misafirleri evlerine ulaştırmaya devam etmektedir. 30 yıldır Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress, yine yolcularını hayallerinin tatiline ulaştırmaya ve sevdiklerine kavuşturmaya devam edecek. Türk turizmine ve ekonomisine olan katkısını artırarak sürdürecek."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin havacılık sektörüne etkilerine ilişkin Kownatzki, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, bireysel ve kamusal tedbirlerle birlikte günlük yaşantılarımızı da değiştirmemize neden oldu. Bunun toplum üzerinde yarattığı etkilerin yanı sıra ekonomi üzerinde de etkisi kaçınılmaz oldu. Bu durumdan en çok etkilenen alanların başında havacılık sektörü geliyor ama biz, havacılık endüstrisinin bu krizi atlatacağına ve hatta bu krizden daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Max Kownatzki hakkında



Açıklamada verilen bilgilere göre 47 yaşında olan Max Kownatzki, kariyerine 2002 yılında New York ve Münih merkezli strateji danışmanlığı firması Oliver Wyman'da başladı.

2013 yılına kadar, kıdemli ortak olarak havayolu sektöründen müşterilere stratejik birleşmeler ve ticari operasyonlar konularında danışmanlık verdi.

2013 yılında Qantas'ın yan kuruluşu olan Avustralya Jetstar Group'a Strateji sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı.

2015 yılında Lufthansa'da Eurowings Avrupa Ticaret Müdürü olarak göreve başladı ve daha sonra Wings Project kapsamında şirketin kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük eden Kownatzki, ardından Eurowings'te İş Geliştirmeden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlendi.

Kownatzki, Lufthansa Grubu'ndaki son üç yılında, Hub Havayolları Lufthansa, Brüksel, Swiss ve Avusturya Havayolları ağ planlaması ve stratejik birleşmelerinden sorumlu oldu.

İsviçre St. Gallen Üniversitesi iş yönetimi bölümünden mezun olmuş ardından doktorasını tamamlamış Kownatzki, Alman vatandaşlığının yanı sıra Amerikan vatandaşlığı da bulunmaktadır. Ticari pilotluk lisansına sahip olan Kownatzki, evli ve iki çocuk babasıdır.