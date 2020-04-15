SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı - Son Dakika Ekonomi

SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı

6 saat önce

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Max Kownatzki, bugün itibarıyla görevine başladı.

SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı, System.String[]

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Max Kownatzki, bugün itibarıyla görevine başladı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Kownatzki, Almanya ile Türkiye arasındaki turizm ve etnik trafikte güçlü bir konuma sahip ve Avrupa'nın popüler tatil havayollarından SunExpress'in yönetiminden sorumlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kownatzki, yüksek motivasyonlu ve kendini işine adamış özel ekibin ve SunExpress'in bir parçası olmaktan dolayı memnuniyetini belirterek, "Pandeminin yol açtığı zorlu koşullara rağmen SunExpress'i başarı yolculuğunda daha ileri taşıyacak ve tatil havayolu pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu hep birlikte güçlendireceğiz. Yaklaşık 5 bine yakın çalışanı ve 30 yıllık havacılık tecrübesiyle pazarda güçlü bir konuma sahip SunExpress'in bu krizin de üstesinden geleceğine ve başarılarla dolu serüvenini birlikte sürdüreceğimize inancım sonsuz." ifadelerini kullandı.

Kownatzki, şunları kaydetti:

"Salgının en başından beri SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlığı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm önlemleri almış; ulusal ve ululararası otoritelerce alınan tüm kararları hızla uygulamıştır. SunExpress, şu an hala kurtarma uçuşları ile mağdur olan misafirleri evlerine ulaştırmaya devam etmektedir. 30 yıldır Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress, yine yolcularını hayallerinin tatiline ulaştırmaya ve sevdiklerine kavuşturmaya devam edecek. Türk turizmine ve ekonomisine olan katkısını artırarak sürdürecek."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin havacılık sektörüne etkilerine ilişkin Kownatzki, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, bireysel ve kamusal tedbirlerle birlikte günlük yaşantılarımızı da değiştirmemize neden oldu. Bunun toplum üzerinde yarattığı etkilerin yanı sıra ekonomi üzerinde de etkisi kaçınılmaz oldu. Bu durumdan en çok etkilenen alanların başında havacılık sektörü geliyor ama biz, havacılık endüstrisinin bu krizi atlatacağına ve hatta bu krizden daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Max Kownatzki hakkında


Açıklamada verilen bilgilere göre 47 yaşında olan Max Kownatzki, kariyerine 2002 yılında New York ve Münih merkezli strateji danışmanlığı firması Oliver Wyman'da başladı.

2013 yılına kadar, kıdemli ortak olarak havayolu sektöründen müşterilere stratejik birleşmeler ve ticari operasyonlar konularında danışmanlık verdi.

2013 yılında Qantas'ın yan kuruluşu olan Avustralya Jetstar Group'a Strateji sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı.

2015 yılında Lufthansa'da Eurowings Avrupa Ticaret Müdürü olarak göreve başladı ve daha sonra Wings Project kapsamında şirketin kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük eden Kownatzki, ardından Eurowings'te İş Geliştirmeden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlendi.

Kownatzki, Lufthansa Grubu'ndaki son üç yılında, Hub Havayolları Lufthansa, Brüksel, Swiss ve Avusturya Havayolları ağ planlaması ve stratejik birleşmelerinden sorumlu oldu.

İsviçre St. Gallen Üniversitesi iş yönetimi bölümünden mezun olmuş ardından doktorasını tamamlamış Kownatzki, Alman vatandaşlığının yanı sıra Amerikan vatandaşlığı da bulunmaktadır. Ticari pilotluk lisansına sahip olan Kownatzki, evli ve iki çocuk babasıdır.

Avrupa, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:34 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti         
15:36
14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı         
15:25
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi         
15:20
İranlı komutan, İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı         
15:17
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu         
15:08
Çoban ressam, yanmış odun parçaları ile taşları sanat eserine dönüştürüyor! Çoban ressam, yanmış odun parçaları ile taşları sanat eserine dönüştürüyor!         
15:07
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti         
15:05
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı         
14:59
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak         
14:54
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek         
14:45
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı         
14:35
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti         
14:31
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi         
14:16
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi         
14:13
Profesörün Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı         
14:07
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 17:02:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]