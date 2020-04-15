SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı - Son Dakika
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SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı

17 dakika önce

SunExpress'in yeni CEO'su Dr. Max Kownatzki bugün itibariyle görevine başladı.

SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki görevine başladı, System.String[]

SunExpress'in yeni CEO'su Dr. Max Kownatzki bugün itibariyle görevine başladı.


Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in yeni CEO'su Dr. Max Kownatzki oldu. Kownatzki bugün yeni görevine başladı. Dr. Max Kownatzki, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in yeni CEO'su olarak bugün yeni görevine başladı. Kownatzki, bugün itibariyle Almanya ile Türkiye arasındaki turizm ve etnik trafikte güçlü bir konuma sahip ve Avrupa'nın en popüler tatil havayollarından biri olan SunExpress'in yönetiminden sorumlu olacak.


Kownatzki, "Bugün itibarıyla yüksek motivasyonlu ve kendini işine adamış bu özel ekibin ve SunExpress'in bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Pandeminin yol açtığı zorlu koşullara rağmen SunExpress'i başarı yolculuğunda daha ileri taşıyacak ve tatil havayolu pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu hep birlikte güçlendireceğiz. Yaklaşık 5 bine yakın çalışanı ve 30 yıllık havacılık tecrübesiyle pazarda güçlü bir konuma sahip SunExpress'in bu krizin de üstesinden geleceğine ve başarılarla dolu serüvenini birlikte sürdüreceğimize inancım sonsuz" dedi.


Salgının en başından beri SunExpress'in, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlığı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm önlemleri aldığının altını çizen Kownatzki, "Ulusal ve ululararası otoritelerce alınan tüm kararları hızla uygulamıştır. SunExpress, şu an hala kurtarma uçuşları ile mağdur olan misafirleri evlerine ulaştırmaya devam etmektedir. 30 yıldır Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress, yine yolcularını hayallerinin tatiline ulaştırmaya ve sevdiklerine kavuşturmaya devam edecek. Türk turizmine ve ekonomisine olan katkısını artırarak sürdürecek" ifadelerini kullandı.


Covid-19 krizinin havacılık sektörüne etkileri ile ilgili olarak Kownatzki, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, bireysel ve kamusal tedbirlerle birlikte günlük yaşantılarımızı da değiştirmemize neden oldu. Bunun toplum üzerinde oluşturduğu etkilerin yanı sıra ekonomi üzerinde de etkisi kaçınılmaz oldu. Bu durumdan en çok etkilenen alanların başında havacılık sektörü geliyor. Ama biz, havacılık endüstrisinin bu krizi atlatacağına ve hatta bu krizden daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz" dedi.


Dr. Max Kownatzki kimdir?


Max Kownatzki (47), kariyerine 2002 yılında New York ve Münih merkezli strateji danışmanlığı firması Oliver Wyman'da başladı. 2013 yılına kadar, kıdemli ortak olarak havayolu sektöründen müşterilere stratejik birleşmeler ve ticari operasyonlar konularında danışmanlık verdi.


2013 yılında Qantas'ın yan kuruluşu olan Avustralya Jetstar Group'a Strateji sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. İki yıl sonra 2015 yılında Lufthansa'da Eurowings Avrupa Ticaret Müdürü olarak göreve başladı ve daha sonra Wings Project kapsamında şirketin kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük etti. Ardından Eurowings'te İş Geliştirmeden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Lufthansa Grubu'ndaki son üç yılında, Hub Havayolları Lufthansa, Brüksel, Swiss ve Avusturya Havayolları ağ planlaması ve stratejik birleşmelerinden sorumlu oldu. Max Kownatzki, İsviçre St. Gallen Üniversitesi iş yönetimi bölümünden mezun olmuş ardından doktorasını tamamlamıştır. Alman vatandaşlığının yanı sıra Amerikan vatandaşlığı da bulunmaktadır. Ticari pilotluk lisansına sahip olan Kownatzki, evli ve iki çocuk babasıdır. - İSTANBUL

CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:35 Kaynak: İHA

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