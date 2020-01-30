SunExpress'in yeni CEO'su Max Kownatzki oldu

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in yeni CEO'su Dr. Max Kownatzki oldu. SunExpress Yönetim Kurulu tarafından Eurowings CEO'su olarak atanan Jens Bischof'un yerine getirilen Kownatzki, 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle yeni görevine başlayacak.



Lufthansa Group Hub Havayolları Uçuş ağı ve Ortaklık Yönetiminden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev alan Max Kownatzki, Almanya ve Türkiye arasındaki en büyük tatil ve etnik seyahat havayollarından biri olan SunExpress'in yönetimini üstleniyor. Her yıl, 4 bin 200'den fazla çalışanı ile 10 milyon yolcuyu hayallerinin tatiline ve sevdiklerine kavuşturan SunExpress, geçen yıl 84 uçağı ile şirket tarihinin en büyük filosunu işletti. Bu yıl havacılık ve turizmde 30'uncu yılını kutlayan SunExpress'te yeni pozisyonuna başlayacak olan Max Kownatzki, şirketin Türkiye merkezi Antalya ve Almanya merkezi Frankfurt'ta görevini icra edecek.



SunExpress Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Dr. Max Kownatzki'nin SunExpress CEO'su olarak görevine başlayacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Mesleki tecrübesi ile kendini kanıtlamış bir profesyonel olarak Kownatzki'nin SunExpress'i büyüme yolculuğunda daha ileriye taşıyacağına ve Avrupa'nın rekabet ortamında güçlü bir marka olarak konumlandıracağına inanıyoruz." dedi.



SunExpress Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Thorsten Dirks ise "SunExpress, yeni CEO'su ile tatil havayolu pazarında lider taşıyıcı olarak konumunu güçlendirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.



Dr. Max Kownatzki kimdir?



Max Kownatzki (47), kariyerine 2002 yılında New York ve Münih merkezli strateji danışmanlığı firması Oliver Wyman'da başladı. 2013 yılına kadar, kıdemli ortak olarak havayolu sektöründen müşterilere stratejik birleşmeler ve ticari operasyonlar konularında danışmanlık verdi.



2013 yılında Qantas Airways'in yan kuruluşu olan Avustralya Jetstar Group'a Strateji Başkanı olarak atandı. İki yıl sonra 2015 yılında Lufthansa'da Eurowings Avrupa Ticaret Müdürü olarak göreve başladı ve daha sonra Wings Project kapsamında şirketin kurulmasına ve geliştirilmesine öncülük etti. Daha sonra Eurowings'te İş Geliştirmeden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. 2017 yılından bu yana, Hub Havayolları Lufthansa, Swiss ve Avusturya Havayolları ağ planlaması ve stratejik birleşmelerinden sorumlu oldu.



Max Kownatzki, İsviçre St. Gallen Üniversitesi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bölümünden mezun olmuş ardından doktorasını tamamlamıştır. Alman vatandaşlığının yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunmaktadır. Ticari pilotluk lisansına sahiptir. - İSTANBUL