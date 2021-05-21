İzmir dünyaya tanıtılacak - Son Dakika

İzmir dünyaya tanıtılacak

21.05.2021 09:10
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Visit İzmir mobil uygulamasıyla İzmir'in dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

Visit İzmir mobil uygulamasıyla İzmir'in dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. Proje kapsamında şehri ziyaret eden turistlerin, uygulamayı akıllı cihazlarına indirerek gastronomiden önemli tarihi ve kültürel miraslarına, konaklama alternatiflerinden gezi rotalarına toplamda 11 farklı kategoride İzmir'in 2000'den fazla cazibe merkezi hakkında tüm bilgilere ulaşabilecekleri kaydedildi.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı ortak çalışmasıyla İzmir'i, dünyanın dört bir yanına tanıtmak amacıyla hayata geçirilecek 'Visit İzmir' mobil uygulamasına platinum sponsor oldu.

BAŞKA BİR TURİZM MÜMKÜN

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Başka bir turizm mümkün anlayışımızın bir örneği olan bu yenilikçi çalışma, şehirdeki tüm kurumların vizyon ortaklığının bir sonucu. Turizmin dünya genelinde dijitalleştiği ve küçük ölçekli turizmin yaygınlaştığı pandemi sürecinde önemli bir adım attık. İzmir dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir oldu" dedi.

Visit İzmir sayesinde turistlerin, İzmir'in 30 ilçesinde, 12 ay boyunca farklı noktaları ziyaret edebileceklerini belirten Soyer, "Şehrin az bilinen yüzlerce cazibe noktasına kolayca erişerek turizm sektörünün ve esnafımızın ekonomisini büyütecek. Bu proje, İzmir Vakfı tarafından hazırlanan İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi'nin ilk önemli adımı niteliğinde. Proje kapsamında, Vakfımız İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte kırk uzmanın desteğini alarak bir yıl süreyle çalıştı. Projeye ortak olan SunExpress, ortak süreç boyunca bizleri destekledi. Bu vesileyle SunExpress'e, projenin paydaşı olan diğer kurumlara ve İzmir Vakfı'nın tüm üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki ise "Türk turizm taşımacılığının bel kemiği olarak amacımız, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere, zengin tarihi ve kültürel mirasları ve eşsiz doğasıyla İzmir'in güven içinde tatillerini yapabilecekleri bir destinasyon olduğunu göstermek. İzmir'i hem iç hem dış hatlarda tarifeli direkt seferlerle en fazla destinasyona bağlayan hava yolu olarak, Türkiye ve Ege turizmine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


İzmir dünyaya tanıtılacak
İzmir dünyaya tanıtılacak
İzmir dünyaya tanıtılacak
İzmir dünyaya tanıtılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Turizm, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir dünyaya tanıtılacak - Son Dakika


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