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SunExpress, Kayseri'den Lyon'a uçuracak - Son Dakika

SunExpress, Kayseri'den Lyon'a uçuracak

06.07.2021 09:58
SunExpress, Kayseri'den Lyon'a uçuracak, System.String[]

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında Anadolu-Avrupa uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletmeye devam ederken, hava yolu 8 Temmuz itibarıyla Kayseri'den Lyon'a direkt tarifeli uçuşlara başlıyor.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında Anadolu-Avrupa uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletmeye devam ederken, hava yolu 8 Temmuz itibarıyla Kayseri'den Lyon'a direkt tarifeli uçuşlara başlıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, SunExpress, 2021 yılı yaz uçuş programı kapsamında Kayseri'den düzenlediği Avrupa uçuşlarına Amsterdam, Basel, Köln, Dusseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih ve Stuttgart'ın yanı sıra Fransa'nın popüler kenti Lyon'u da ekliyor.

Bu yaz Kayseri'den toplamda 9 dış hat destinasyonuna direkt karşılıklı sefer düzenleyen SunExpress ile Kayseri-Lyon aktarmasız uçuşları, 8 Temmuz'dan itibaren haftada 1 kez perşembe günleri gerçekleştirilecek.

İç hatlarda ise Kayseri'den Antalya'ya haftada 4, İzmir'e ise 5 sefer sunan SunExpress, merkezleri Antalya ve İzmir'in yanı sıra, toplamda 13 Anadolu şehrini Avrupa'da 16 destinasyona direkt tarifeli seferlerle bağlıyor.

SunExpress misafirleri, sunexpress.com web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret ederek hava yolunun yaz sezonu tekliflerini incelerken avantajlı fiyatlarla rezervasyon yapabiliyor.

Türk Hava Yolları, Lufthansa, Kayseri, Lyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SunExpress, Kayseri'den Lyon'a uçuracak - Son Dakika Ekonomi


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