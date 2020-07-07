SunExpress, Londra uçuşlarına başladı - Son Dakika

SunExpress, Londra uçuşlarına başladı

SunExpress, İzmir ve Ankara'nın ardından Antalya ve Gaziantep'ten de Londra'ya direkt seferlere başlıyor.

SunExpress, İzmir ve Ankara'nın ardından Antalya ve Gaziantep'ten de Londra'ya direkt seferlere başlıyor.

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SunExpress açıklamasına göre, firma, İzmir'den haftada 2 kez ve Ankara'dan haftada bir kez sunduğu Londra uçuşlarının yanı sıra 10 Temmuz itibarıyla Antalya ve Gaziantep'ten de Londra'ya (LTN) direkt tarifeli seferlerle uçmaya başlıyor.

İngiltere'nin Türkiye'yi de "seyahat koridoruna" dahil etmesi ile birlikte Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edecek yolcular, 10 Temmuz itibarıyla karantina uygulamasından muaf tutulacak. Bu kapsamda, son 14 günde farklı bir ülkeye seyahat etmemiş olmak kaydıyla Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edecek yolcular, karantina uygulamasına tabi tutulmaksızın Birleşik Krallık topraklarına giriş yapabilecek.

SunExpress, merkezi Antalya'dan Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Münih, Stuttgart ve Berlin şehirlerine, İzmir'den ise Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih ve Stuttgart'a her gün karşılıklı seferler düzenliyor.

Almanya dışında Avrupa'da önemli birçok destinasyona uçuş düzenleyen hava yolu Antalya'yı 21, İzmir'i 23 ve Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere Anadolu'nun 10 şehrini ise toplam 18 noktaya direkt tarifeli seferlerle bağlıyor.

Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü olan SunExpress, ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları kaldırıldıkça uçuş planını genişletmeye ve Türk turizmini desteklemeye devam edecek.

SunExpress'ten Kovid-19 önlemleri

Seyahat edecek yolcuların, alınan hijyen ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle havalimanına uçuşlarından en az 3 saat erken gelmelerini tavsiye eden SunExpress, misafirlerinin ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleri ile iş birliği içinde gerekli tüm önlemleri alıyor.

Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren hava yolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. 2 saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldıran SunExpress, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyası dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan hava yolu, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.

Ayrıca, SunExpress uçaklarında düzenli olarak uluslararası otoriteler tarafından etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uygulanıyor. Tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi mevcut ve bu filtreler, koronavirüs de dahil olmak üzere bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99,9'luk bir başarı oranı ile uçak içindeki havayı her 3 dakikada bir sürekli olarak temizliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Hayat Eve Sığar (HES) projesi kapsamında Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular, SunExpress uçuşlarına alınmayacak.

Gaziantep, Antalya, Londra, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SunExpress, Londra uçuşlarına başladı - Son Dakika Ekonomi
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