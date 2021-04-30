SunExpress, SunSave ile avantajlı fiyat imkanı sunuyor

SunExpress yolcuları, her ayın ilk çarşamba gününde diledikleri dış hat destinasyonlarına daha uygun ücret tarifesi üzerinden rezervasyon yapabiliyor.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, yeni uygulaması SunSave ile misafirlerine daha avantajlı fiyatlarla uçma imkanı sunuyor.

Bu uygulama ile SunExpress yolcuları, her ayın ilk çarşamba gününde diledikleri dış hat destinasyonlarına daha uygun ücret tarifesi üzerinden rezervasyon yapabiliyor.

Çarşamba gününden cuma gününe kadar 72 saat boyunca geçerli olacak bu özel fiyat teklifini, her ayın ilk salı gününde internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden duyuracak olan SunExpress, aynı kanallar üzerinden geri sayım başlatarak promosyondan yararlanmak için kalan süreyi misafirleriyle paylaşacak.

SunSave ile mevcut ücret tarifesine göre çok daha avantajlı fiyatlarla seyahat eden yolcular, aynı zamanda ücretsiz bagaj hakkından da yararlanacak. Yaklaşan SunSave günleri 5 Mayıs, 2 Haziran ve 7 Temmuz olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Satış Müdürü Michael Schober, "Dünyanın en iyi tatil hava yollarından biri olarak daima seyahat etmeyi daha cazip hale getirmenin ve turizme daha fazla destek olmanın yollarını arıyoruz. Nisan ayında çarşamba günü sunduğumuz SunSave uygulaması, misafirlerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Şimdi ise bu uygulamayı her ay düzenlediğimiz bir indirim kampanyası geleneğine dönüştürmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.