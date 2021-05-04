SunExpress, tam kapanma sürecinde Anadolu'ya uçuş düzenleyecek

SunExpress, 17 Mayıs'a kadar sürecek olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması süresince zorunlu hallerde seyahat etmesi gereken misafirleri için, merkezleri Antalya ve İzmir'den olmak üzere Anadolu kentlerine belirli sayıda uçuş düzenleyeceğini duyurdu.

Alınan tam kapanma kararı gereği iç hat uçuşlarının birçoğunu askıya aldığını bildiren havayolu, 30 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında zorunlu hallerde seyahat etmesi gereken misafirlerinin ihtiyaçlarına cevap vermek için Antalya'dan Gaziantep, Kayseri, Van ve Diyarbakır'a; İzmir'den ise Adana, Van, Trabzon, Diyarbakır, Konya ve Gaziantep'e karşılıklı seferler sunacağını bildirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade, "SunExpress olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldığı tedbirleri tamamen destekliyoruz. Eski hayatlarımıza dönebilmemiz için Kovid'e karşı verdiğimiz bu savaşı bir an önce sonlandırmamız gerekiyor. Bu kapsamda, iç hat uçuşlarımızın birçoğunu 17 Mayıs'a kadar askıya aldık. Ancak her ne kadar bu zorlu dönemde uçuş düzenlemek mali açıdan yapılabilir görünmese de, merkezlerimiz Antalya ve İzmir'den Anadolu'nun pek çok noktasına uçuşlarımızı belirli bir sıklıkta sürdürecek ve yolcularımızı zorunlu durumlarda ailelerine, arkadaşlarına ve işlerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Daima yolcularımızın yanındayız" dedi.