Son Dakika Haberleri: SunExpress tarihinin en iyi senesini yaşadı

SunExpress tarihinin en iyi senesini yaşadı

1 saat önce

2018 yılında tarihinin en yüksek gelirini ve büyüme rakamlarını elde eden SunExpress, bu yıl filosunu 11'i kiralık toplam 16 uçakla güçlendirecek.

SunExpress tarihinin en iyi senesini yaşadı, System.String[]
2018 yılında tarihinin en yüksek gelirini ve büyüme rakamlarını elde eden SunExpress, bu yıl filosunu 11'i kiralık toplam 16 uçakla güçlendirecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:40 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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