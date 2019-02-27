SunExpress tarihinin en iyi senesini yaşadı

2018 yılında tarihinin en yüksek gelirini ve büyüme rakamlarını elde eden SunExpress, bu yıl filosunu 11'i kiralık toplam 16 uçakla güçlendirecek.

2018 yılında tarihinin en yüksek gelirini ve büyüme rakamlarını elde eden SunExpress, bu yıl filosunu 11'i kiralık toplam 16 uçakla güçlendirecek.

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