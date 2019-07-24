Son Dakika Haberleri: SunExpress'ten Antalya tanıtımına destek
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SunExpress'ten Antalya tanıtımına destek

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, "2019 Aspendos Yılı" kapsamında yapılan tanıtım çalışmalarına destek vermek amacıyla bir uçağının dış yüzeyine "The year of Aspendos 2019" yazısını yazdırdı.

SunExpress'ten Antalya tanıtımına destek, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, "2019 Aspendos Yılı" kapsamında yapılan tanıtım çalışmalarına destek vermek amacıyla bir uçağının dış yüzeyine "The year of Aspendos 2019" yazısını yazdırdı.
Merkezi Antalya'da bulunan SunExpress'ten yapılan açıklamada, gerek zengin tarihi ve kültürel mirasları, gerekse doğası ve yüksek standartlardaki tatil merkezleriyle Türkiye'nin ve Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da, turizmi çeşitlendirme ve 12 aya yayma projesi kapsamında 2019'un Aspendos Yılı olarak ilan edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, SunExpress'in bir Boeing 737-800 model uçağını "The year of Aspendos" temasıyla boyayarak, Antalya'nın kalkınma ve tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçladığı belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, kentin en büyük ve en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olarak Antalya'nın kalkınması ve tanıtımı için daima destek vermeye devam edeceklerini aktardı.
Aynı zamanda Antalya Tanıtım Vakfının bir üyesi olduklarına işaret eden Çalışkan, "Antalya'yı hem ekonomik hem turistik anlamda desteklemek, daha ileriye taşımayı sorumluluk olarak görüyoruz. 'The year of Aspendos' temasıyla giydirdiğimiz uçağımızla zengin tarihi ve muhteşem doğasıyla turizm cennetimiz Antalya'yı, uçtuğumuz her destinasyonda misafirlerimizle buluşturmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.
Türk Hava Yolları, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:29 Kaynak: AA
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