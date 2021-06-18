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SunExpress'ten Bodrum atağı - Son Dakika

SunExpress'ten Bodrum atağı

18.06.2021 10:53
SunExpress'ten Bodrum atağı, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında uçuş ağını genişletmeye devam ederek, İzmir'den Bodrum'a cazip hafta sonu uçuşları sunarken, Bodrum-Avrupa uçuşlarına Köln ve Viyana hattını ekliyor.

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021 yazında uçuş ağını genişletmeye devam ederek, İzmir'den Bodrum'a cazip hafta sonu uçuşları sunarken, Bodrum-Avrupa uçuşlarına Köln ve Viyana hattını ekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege kıyılarına en fazla turist getiren hava yolu SunExpress, Avrupa'nın pek çok kentinden Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'a düzenlediği uçuşlarla Türk turizmini desteklemeye devam ediyor.

Hava yolu, bu yaz Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih ve Stuttgart'ın yanı sıra Bodrum ile Avrupa kentleri arasındaki direkt tarifeli uçuşlarına Köln ve Viyana'yı da ekliyor.

SunExpress, Bodrum'dan yeni uçuş rotası Köln'e 25 Haziran itibarıyla uçmaya başlayacak.

Hava yolu, Bodrum'dan Avusturya başkenti Viyana'ya ise ilk uçuşunu 3 Temmuz'da gerçekleştirecek.

SunExpress ayrıca 25 Haziran itibarıyla her cuma İzmir'den Bodrum'a gidiş ve pazartesi dönüş şeklinde düzenlediği seferlerle, hafta sonu tatilini değerlendirmeyi tercih eden misafirler için İzmir'den Bodrum'a cazip bir uçuş alternatifi de sunuyor.

SunExpress misafirleri, sunexpress.com web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret ederek SunExpress'in yaz sezonu tekliflerini inceleyebilir ve avantajlı fiyatlarla rezervasyon yapabilirler.

Lufthansa, Viyana, Bodrum, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SunExpress'ten Bodrum atağı - Son Dakika


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