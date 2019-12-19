SunExpress'ten çevreci hamle - Son Dakika
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SunExpress'ten çevreci hamle

6 saat önce

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl Dünya Çevre Günü'nde başlattığı ve uluslararası uçuşlarında kullanılan plastik ürünleri geri dönüştürülebilir alternatif malzemeler ile değiştirme girişimini ocak ayı itibarıyla tüm uçuşlarında uygulamaya başlıyor.

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Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl Dünya Çevre Günü'nde başlattığı ve uluslararası uçuşlarında kullanılan plastik ürünleri geri dönüştürülebilir alternatif malzemeler ile değiştirme girişimini ocak ayı itibarıyla tüm uçuşlarında uygulamaya başlıyor.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, SunExpress, uçuşlarında kullanılan tüm plastik ürünleri, doğa dostu ahşap ve kağıttan yapılmış ürünlerle değiştirme sürecini 2020 yılının ocak ayında tamamlayacak. Hava yolu, bu girişimi ile 2020 yılında toplamda 10 milyon adet tek kullanımlık plastik ürün yerine dönüştürülebilir çevre dostu alternatif ürün kullanımı sağlamış olacak.

Modern ve verimli filosu ile SunExpress, İklim Koruma Örgütü "atmosfair" tarafından dünya çapında yaklaşık 200 havayolu şirketinin çevre duyarlılığı ve karbon emisyonu konusunda değerlendirildiği 2018 Havayolu Endeksi'nde çevre dostu havayolları sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

Yenilikçi ve çevre dostu hava yolu olarak daha temiz bir gelecek için çevreci ve sürdürülebilir projeler üreten SunExpress, kurum içinde de farkındalığı arttırarak doğaya katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu çerçevede faaliyet gösteren ve gönüllü SunExpress çalışanlarından oluşan "Green Alliance" ekibi, ağustos ayında İzmir'de meydana gelen orman yangınları nedeniyle zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile kurum içi bağış kampanyası başlattı.

Bu kampanyayı desteklemek ve daha ileriye taşımak amacı ile ekim ayında Ankara'da SunExpress 30. Yıl Ormanı projesini gerçekleştiren hava yolu, önümüzdeki yıl da İzmir'de orman projesini hayata geçirecek.

Türk Hava Yolları, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:04 Kaynak: AA
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