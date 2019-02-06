Son Dakika Haberleri: Sunexpress'ten İflas Başvurusu Yapan Germania'nın Yolcularına Destek

Sunexpress'ten İflas Başvurusu Yapan Germania'nın Yolcularına Destek

1 saat önce

TÜRK Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, iflas başvurusunda bulunan Almanya merkezli Germania Hava Yolları'nın yolcularını, sabit fiyat avantajıyla taşıyor.

Sunexpress'ten İflas Başvurusu Yapan Germania'nın Yolcularına Destek, System.String[]
TÜRK Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, iflas başvurusunda bulunan Almanya merkezli Germania Hava Yolları'nın yolcularını, sabit fiyat avantajıyla taşıyor.

Anadolu'dan Avrupa'ya direkt ve tarifeli seferlerle hizmet veren SunExpress, Almanya merkezli hava yolu şirketi Germania'nın iflas başvurusunda bulunması üzerine, firmanın Türkiye'de tatil yapan müşterilerine indirimli taşıma hizmeti vermeye başladı. Germania yolcularına, 98,99 euro olarak sabitlenen fiyat üzerinden biletlerini kendi seyahat acenteleri aracılığıyla SunExpress uçuşları ile değiştirebilme imkanı sunulurken, dönüş biletlerini henüz almamış kişiler de yine rezervasyon yaptırabiliyor.

SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, kuruldukları günden bu yana Türk turizminin gelişiminde önemli rol oynadıklarını söyledi. Özellikle Türk pazarı için güvenilir bir uçuş ortağı olduklarını kaydeden Glade, "Türkiye'ye karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Mevcut durumdan etkilenen yolculara, merkezimiz Antalya'dan ve aktarma merkezimiz İzmir'den istikrarlı fiyatlarla ve müşteri desteğimizle seyahatlerini gerçekleştirme imkanı ve kapasite artışı sunuyoruz" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:21 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Almanya, Ekonomi
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