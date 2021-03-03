Havayolu şirketinden esnek uçuş paketi

Bilet tarifelerinde yaptığı değişikliklerle pandemi döneminde beklenmedik nedenlerle seyahatlerini ertelemek isteyen misafirlerine esneklik sağlayan SunExpress, "Korona Garanti Paketi"ni kullanıma sunduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, SunFlex uygulaması ile yolcularına, rezervasyon yaparken tercih ettikleri tarifeler doğrultusunda uçuşlarından belirli bir süre öncesine kadar ücretsiz rezervasyon değişikliği yapma imkanı tanıyor. SunExpress, 31 Mart'a kadar devam edecek kış sezonunda, SunClassic tarifesi üzerinden rezervasyon yapan misafirlerine özel olarak kalkıştan 15 gün öncesine kadar ücretsiz değişiklik avantajı sağladığını açıkladı.

Yolcularına kendilerinin veya uçuşta olmasalar bile birinci derece akrabalarının Kovid-19 virüsüne yakalanması halinde, 'Korona Garanti Paketi' ile ücretsiz yeniden rezervasyon ve bilet iptal hakkı tanıdığını duyan şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dış hatlarda 3 Euro'dan ve iç hatlarda 7 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan 'Korona Garanti Paketi' kapsamında SunExpress misafirleri, uçuş tarihinden 10 gün sonrasına kadar geriye dönük olarak gerekli kanıtları içeren belgeleri sunmaları durumunda yeniden rezervasyon veya bilet iadesi hizmetinden yararlanabiliyor. Almanya ile Türkiye arasında hava köprüsü konumunda olarak, Türkiye veya Almanya tarafından diğer bir ülke için seyahat uyarısı yayınlanması halinde ise, hali hazırda rezervasyonu olan ve Korona Garanti Paketi'ni alan yolcularına da biletlerinde ücretsiz değişiklik ve iptal hakkı sunuyoruz" denildi